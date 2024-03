Deux constructeurs électriques en quasi-faillite se battent en justice

Qui se souvient encore de Faraday Future ? Cette marque américaine financée par des fonds chinois faisait partie de cette nouvelle vague de marques électriques censées concurrencer Tesla au début de la décennie et révolutionner l’industrie automobile. Comme Lucid et Rivian, elle a actuellement le plus grand mal à assurer sa survie et pérenniser ses activités alors que l’industrialisation du SUV FF91 peine à accélérer.

Mais Faraday Future prend en tout cas le temps de démarrer des procédures judiciaires. Contre le groupe chinois Human Horizons plus précisément, propriétaire de la marque Hiphi dont on parlait récemment sur Caradisiac car elle vient de mettre en pause toutes ses activités pendant 6 mois et cherche un repreneur pour éviter la faillite.

Une histoire de concurrence

Faraday soutient que la marque Hiphi a volé des secrets industriels du FF91 pour concevoir ses modèles. Le constructeur chinois a répondu a ces accusations en affirmant que cette plainte est totalement fantaisiste, assurant qu’il n’a jamais plagié aucune autre marque et que son fondateur Ding Lei n’a pas besoin de ce genre de manœuvre pour réussir. Faraday Future demande en tout cas à Hiphi de cesser la commercialisation des produits concernés et prépare une procédure mondiale contre le constructeur chinois.