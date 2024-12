30 millions pour concevoir les voitures électriques parfaites

Initialement, Faraday Future voulait séduire la clientèle des voitures électriques sur un segment haut de gamme. Très haut de gamme, même, puisque son gros crossover FF 91 coûte 250 000 dollars ! Avec un tel positionnement, la marque américaine n’a pas réussi à séduire et lutte justement depuis quelques années pour assurer son futur.

Ce futur doit passer par la naissance de Faraday X, une nouvelle division qui doit concevoir des modèles beaucoup plus « grand public » avec des prix situés entre 20 000 et 50 000 dollars. Elle vient de sécuriser un financement de 30 millions de dollars, qui doivent permettre de commencer le développer de la future gamme de produits, même si cette somme ne suffira certainement pas pour assurer toute la conception de ces véhicules.

Deux concept-cars au CES 2025

Faraday X présentera en tout cas deux concept-cars au futur CES de Las Vegas 2025, l’un dont la version de série doit coûter entre 20 000 et 30 000 dollars et l’autre qui doit plutôt se situer dans la région des 40 000-50 000 dollars.

Rendez-vous donc dans quelques jours pour en apprendre plus. Pour l’instant, l’avenir de Faraday Future reste incertain et quand on se souvient que Fisker a récemment fait faillite malgré un plan produit plus avancé, on se dit que la marque porte mal son nom pour l’instant.