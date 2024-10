Faraday X, le seul espoir

Faraday Future fait partie de ces nouvelles marques de voitures électriques qu’on qualifiait de « tueuses de Tesla » lorsqu’elles ont annoncé les grandes lignes de leur stratégie. Et qui n’ont jamais réussi à convertir ces espoirs dans la vie réelle, la faute à des produits qui ne séduisent pas autant que prévu. Le Faraday Future FF 91, un énorme SUV électrique de 5,25 mètres de long équipé de batteries de 142 kWh et proposé à 250 000 dollars en prix de base, n’intéresse pas grand monde.

Voilà pourquoi la société américaine annonce la création de Faraday X, une nouvelle marque dédiée à la conception de modèles électriques plus grand public. Ambitionnant de devenir « le Toyota des voitures électriques fonctionnant grâce à l’intelligence artificielle », Faraday X promet déjà deux modèles : la FX 5 qui doit coûter entre 20 000 et 30 000 dollars ainsi que le FX 6 plutôt affiché entre 30 000 et 50 000 dollars. Avec, dans les deux cas, la possibilité d’avoir un moteur thermique en guise de prolongateur d’autonomie !

Quel espoir de réussite ?

La perspective d’avoir une gamme de modèles électriques à partir de 20 000 dollars paraît séduisante sur le papier, mais il ne s’agit pour l’instant que de simples annonces même si Faraday X espère commencer la production dès l’année 2025. Sachant que Faraday Future lutte actuellement pour sa survie pure et simple, il n’est pas du tout dit qu’elle arrive à trouver de quoi réaliser ces nouveaux projets.