L'étrange constructeur chinois de voitures électriques Hiphi se meurt

On rentre probablement dans une époque difficile pour quelques-unes des 97 marques automobiles électriques chinoises, dont beaucoup se sont lancées ces dernières années avec des projets ambitieux mais pas forcément réalistes. A l’heure où Aiways lutte pour sa survie, que Nio reste sous perfusion du gouvernement chinois et que Geely ou BYD investissent énormément d’argent dans leurs marques « premium » qu’ils espèrent imposer partout dans le monde et notamment en Europe, c’est une autre enseigne qui se retrouve dans une situation désespérée.

D’après les journalistes de CarNewsChina, Hiphi vient de suspendre totalement sa production en Chine. Les médiaux locaux évoquent une suspension de cette production pendant six mois, ce qui ressemble tout de même à une faillite ou à une tentative désespérée d’attirer un repreneur. Elle n’arrive plus non plus à payer à temps les salaires de ses employés et vient d’annoncer que les salariés qui restent dans l’entreprise jusqu’au 18 mars prochain recevront 70% de leurs revenus normaux. Après cette date, leurs salaires baisseront drastiquement.

Aux dernières nouvelles, Hiphi comptait 1 500 employés. Des concessions de la marque ont commencé à fermer leurs portes à la fin de l’année dernière et elle n'a vendu 4 800 voitures en 2023 alors qu’elle possède une capacité de production de 150 000 voitures par an.

Des voitures au design fantasque

La marque Hiphi avait étonné la rédaction de Caradisiac, qui avait croisé son modèle Z à l’aéroport de Munich l’année dernière en revenant du salon automobile. Fondée en 2019, elle misait sur une approche très radicale du design de ses autos, de luxueuses familiales électriques au positionnement « premium ». La recette ne marche visiblement et on sera curieux de voir si des marques comme Zeekr ou Nio, qui visent un créneau similaire avec une approche stylistique plus classique, ont davantage de chances de réussir.