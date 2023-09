Les voitures les plus curieuses de Munich n’étaient pas au salon mais à l'aéroport

Les plus belles surprises sont souvent les plus inattendues. Ainsi, alors que l'équipe de Caradisiac s'apprêtait à prendre l'avion mardi soir pour rendre dans ses pénates, c'est à ce moment que nous avons découvert au sein de l'aéroport des voitures spectaculaires.

Bien évidemment celles-ci sont chinoises et électriques mais au-delà de cela, c'est surtout le style de ces modèles qui attire l'œil. Ainsi, après quelques recherches, nous apprenons qu'il s'agit de la marque HiPhi, un constructeur chinois non importé chez nous mais qui souhaite s'implanter en Allemagne. Pour cela, il compte s'appuyer sur une gamme au design singulier.

X et Y

Il y a tout d'abord les deux crossovers X et Y qui se remarquent immédiatement par la cinématique très particulière de leurs portes arrière qui se compose d'un double dispositif : la partie supérieure s'actionne comme celles d'un Model X à la façon d'une aile d'oiseau tandis que la partie inférieure s'ouvre de façon classique ou de manière antagoniste (Y) ou antagoniste (X).

À l’intérieur, HiPhi ne rechigne pas sur l'équipement avec trois écrans sur la planche de bord, dont un écran passager de 19,9 pouces, un autre de 14 pouces pour l'instrumentation et un autre de 16,9 pouces pour le multimédia mais aussi des écrans de contrôle (vitres, climatisation, portes, sièges…) sur les portes, etc...

Concernant les infos techniques, on découvre que le X est animé par un moteur de 598 ch alimenté par une batterie de 97 kWh. L’autonomie annoncée serait de 460 km…

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Et puis Z

Le troisième modèle exposé est une berline GT très haut de gamme dénommée Z. Concurrente désignée de la Porsche Taycan, elle arbore un look déstabilisant avec des LEDS au niveau de portières, un capot qui ressemble à celui d'une 911 GT3 et un arrière dans la même veine que la Citroën C5X. Un mélange détonnant d'autant plus qu'elle est pourvue de portes antagonistes et d'une signature lumineuse imposante aussi bien à l'avant qu'à l'arrière.

Moins d'écrans à bord de la Z puisqu'on en trouve qu'un seul énorme en position centrale, un peu à la manière de certaines Tesla, mais celui-ci est fixé sur des vérins, qui lui permet d'être orienté vers le conducteur. À l'arrière, les passagers ne manqueront pas de place. Elle aussi 100 % électrique, elle est pourvue d'un moteur de 671 ch et d'une batterie de120 kWh pour une autonomie de 550 km…

On pourrait penser qu'il s'agit de concepts, mais comme c’était indiqué, il s'agit bien de modèles définitifs. Leurs prix de vente sont même connus et ils sont très onéreux: comptez à partir de 109 000 € pour le X et 105 000 pour la Z. Clairement cher mais moins que les concurrents européens et mieux équipé, mais cela risque d'être tout de même insuffisant pour percer dans le domaine du premium.