Vous vous demandez peut-être ce que peut être cette drôle de raquette que Cupra présente en partenariat avec Wilson, le fabricant spécialisé d'équipements de tennis et de sports de raquette. Il s'agit d'une raquette de padel, un sport que l'on pourrait qualifier de mi-chemin entre squash et tennis, particulièrement populaire en Espagne, et notamment dans la région de Barcelone, fief de Cupra.

Le coup de raquette en Cupra ? Oui, mais pas en voiture. C'est l'une des plus grandes stars mondiales de ce sport qui a joué l'ambassadeur pour cette nouvelle Cupra. Fernando Belasteguín, 16 années consécutives meilleur joueur mondial,a présenté le produit qui sera commercialisé à 1500 exemplaires. Cupra s'est très logiquement associé au monde du padel depuis déjà de nombreux mois, en étant notamment partenaire des plus grands tournois pour un sport qui ne cesse de prendre de l'ampleur dans l'Hexagone et qui gagne en popularité.

Le partenariat illustre en tout cas la volonté de Seat et de Cupra de se diversifier et de s'intéresser à ce qui plaît en Catalogne. On l'a notamment vu récemment avec le scooter électrique Seat Mo.