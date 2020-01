Le DS 3 Crossback arrive en occasion : avec des prix premium ?

DS compte beaucoup sur sa nouveauté, le DS 3 Crossback, pour faire repartir des ventes en berne, après le complet essoufflement de la citadine DS 3.

En adoptant le patronyme de Crossback, "la" DS 3 devient au passage "le", c’est-à-dire un petit SUV urbain, positionné sur le segment premium au côté des Mini Countryman et Audi Q2 par exemple.

Ses tarifs ambitieux sont en tout cas dignes de la catégorie. Ils viennent avec des prestations que l'on ne peut en effet comparer à celles des crossovers urbains généralistes. Il est esthétiquement très travaillé, à l'extérieur mais aussi à l'intérieur, son équipement peut être très riche avec toutes les aides à la conduite aujourd'hui habituelles, une instrumentation 100 % numérique, des feux Matrix LED, une sellerie cuir "bracelet", etc. Et sa qualité de finition ne souffre pas la critique.

C'est aussi un modèle très dynamique sur la route, mais qui n'oublie pas pour autant le confort des occupants, usant en cela d'un compromis bien trouvé. Côté moteur, on aura le choix entre trois essence (Puretech 100, 130 et 155 ch, les deux derniers étant accouplés d'office à une boîte automatique EAT8), et deux diesels (BlueHDI 100 et 130 ch, ce dernier uniquement en BVA).

Par contre, les aspects pratiques sont un peu en retrait, la visibilité carrément mauvaise, et l'ergonomie intérieure et du multimédia compliquée. Enfin nous l'avons dit, ses tarifs sont élevés, et peuvent faire un peu peur, sachant que DS n'a pas l'image de marque en béton de ses concurrentes allemandes.

Justement, acquérir un modèle en seconde pourrait être LA solution à ces prix salés, encore faut-il que les décotes soient intéressantes. Nous allons y venir, mais avant cela, voyons où il est possible de trouver ce modèle en occasion.

DS 3 Crossback de seconde main : les filières d'approvisionnement

Trois trimestres se sont écoulés depuis l'arrivée des premiers modèles sur le marché du neuf. Comme souvent, il est donc trop tôt pour trouver des propriétaires particuliers qui revendent leur auto. En effet, ils ne représentent que 3 à 4 % des vendeurs.

Les autres ? Comme toujours, ils sont représentés par les concessionnaires qui revendent les modèles de démonstration et de direction, et quelques professionnels de l'automobile indépendants.

On trouvera la majorité des annonces sur les deux sites phares du marché de l'occasion que sont la Centrale (www.lacentrale.fr) et le bon coin (www.leboncoin.fr). En tout un peu plus de 850 annonces, en ayant éliminé les doublons.

Certaines de ces annonces, vous pourrez aussi les trouver directement sur le site du constructeur DS, qui dédie une de ses rubriques aux secondes mains, qui portent le label DS "certified". Vous la retrouverez ici : https://www.dscertified.dsautomobiles.fr/

Ce sont un peu moins de 150 modèles qui y sont répertoriés.

Le groupe PSA propose aussi des sites internet de vente réservés à ses collaborateurs. Pour DS, les modèles vendus le sont sur celui de Citroën. Il s'agit de www.collcit.com, sur lequel un peu plus de 30 DS 3 Crossback sont en vente à l'heure où ces lignes sont écrites. C'est peu, mais c'est une filière supplémentaire, que certains acheteurs apprécient.