Le DS 7 restylé arrive en occasion et ils ne se valent pas tous

Le DS 7 est le modèle le plus vendu de la gamme, et de loin. Alors, lorsqu’il est décidé de lui donner un coup de jeune pour poursuivre sa seconde partie de carrière, les designers y vont avec parcimonie. Après cinq ans de carrière, c’est en juillet 2022 que le DS 7 phase 2 est présenté. Afin de gagner en simplicité, il écourte son nom en supprimant le suffixe Crossback. Il s’agit là d’un détail puisque les évolutions stylistiques sont plus marquantes.

Évidemment, c’est la signature lumineuse qui attire le plus le regard. Dénommée « DS Light Veil », elle se compose de cinq éléments lumineux permettant de le différencier au premier coup d’œil. Ce n’est pas tout puisque la calandre s’élargit et abandonne les « DS Wings », les éléments chromés qui la délimitaient jusque-là.

Contrairement à la plupart des restylages, la partie arrière reçoit plusieurs modifications. Le hayon est entièrement revu puisqu’il intègre des lignes de caisse marquées, les feux s’affinent et le bandeau noir les reliant intègre l’inscription « DS Automobiles ».

Dans l’habitacle, les modifications sont moins nombreuses et visibles. L’instrumentation numérique profite de nouveaux graphismes et surtout l’infodivertissement reçoit le nouveau système d’exploitation du groupe, à l’ergonomie améliorée, et plus réactif.

Sous le capot, une nouvelle version hybride apparaît. En haut de gamme, elle reprend la chaîne de traction de la berline DS 9 avec à la clé 360 ch. Les deux autres motorisations, de 225 et 300 ch sont conservées, mais elles profitent d’une nouvelle batterie dont la capacité atteint 14,2 kWh. L’autonomie électrique gagne ainsi 10 km pour grimper à 65 km. L’essence dénuée d’assistance n’est pas au programme, mais le diesel 1.5 BlueHDi est toujours de la partie.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Les filières d’approvisionnement

Commercialisée depuis juillet 2022, la version restylée du DS 7 commence à être bien représentée sur les sites d’annonces. En toute logique, les particuliers sont encore très peu nombreux, de l’ordre de près de 5 %. Il s’agit donc essentiellement de véhicules de démonstration ou de collaborateurs proposés par des professionnels.

Les sites marchands tels que La Centrale et le bon coin regroupent la plupart des annonces. De plus, le site d’annonces du groupe Stellantis, Spoticar, regroupe à lui seul près de 250 DS 7 à vendre. Seulement, le marché ne regroupe pas autant de modèles puisque les doublons sont nombreux.