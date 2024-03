Le festival de la tente de toit récidive et se nomadise

Le marché comme le festival de la tente de toit s’étoffe. Après deux éditions, dont celle de septembre dernier que nous vous avions présenté, la manifestation, initiée et dirigée par Jeff Bloyet, gagne en notoriété et en exposants.

S’ils n’étaient que 19 la première année, leur nombre a presque doublé pour atteindre 34 l’an passé. Et pour l’édition 2024 ils devraient être 60, réunis dans un camping de la Tour du Parc près de Vannes dans le Morbihan. Constructeurs automobiles, fabricants de tentes de toit et d’accessoires présenteront leurs productions aux quelques centaines de festivaliers venus passer leur week-end du 13 au 15 septembre avec leur voiture et leur RTT (roof top tent) dans ce lieu en front de mer.

L’engouement pour ce type de vanlife est assez logique puisque, contrairement à un fourgon aménagé dont les tarifs débutent à 50 000 euros ou à un camping-car encore plus cher, une tente de toit coûte entre 1 000 et 5 000 euros et s’installe sur n’importe quelle auto utilisable chaque jour, avec ou sans cet accessoire. Du coup, les grands fabricants comme Thule se lancent, suivis par les enseignes comme Norauto ou Décathlon.

Le lieu des prochaines éditions tiré au sort

Devant le succès de son évènement, et poussé par des festivaliers désireux de voir du pays, ou du moins des régions, Jeff Bloyet a décidé de changer chaque année de destination. Le festival de la RTT va devenir aussi nomade que ses adeptes et s’installera chaque année dans un coin différent de l’hexagone.

Ou se déroulera l’édition 2025 et les suivantes ? Dans les Hauts de France, le Grand Est, l’Aquitaine ou la Provence ? Les prochaines destinations seront tirées au sort à l’issue de l’édition 2024, ou au-delà des nouveautés en matière de toiles de tentes juchées sur des voitures, les festivaliers pourront écouter quelques concerts et se restaurer. Les inscriptions sont déjà ouvertes, et les places ne sont pas illimitées.