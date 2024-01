Le futur de Cupra : jeu vidéo, jeune génération, e-sport, et voiture électrique

Un simulateur qui vous permet de conduire réellement en étant équipé d’un casque VR, une voiture qui puise dans la Batmobile et mime les jeux vidéo en réseau, des lumières de partout et la volonté de continuer à exister dans le marché industriel devenu le plus complexe au monde. Voici le futur selon Cupra.

Cupra Exponential Experience : avez-vous déjà conduit les yeux fermés ? Nous si !

Un parking d’aéroport, une voiture électrique de 320 kW (430 ch), 4 roues motrices, 2 moteurs, un look de véhicule radiocommandé, un casque de réalité virtuel, un ordinateur de course (c’est le cas de le dire) et un système de refroidissement gigantesque.

L’engin est le concept car UrbanRebel modifié pour la course et tout cet ensemble permet de vivre ce que le constructeur appelle la Cupra Exponential Experience. L’idée : scanner le terrain et y adapter un circuit virtuel sur lequel on conduit, casque VR sur le nez, un engin qui met 3,2 secondes pour passer de 0 à 100 km/h.

Tout une équipe est en charge du développement du projet qui pourrait accoucher d’une catégorie d’e-sport à part.

Le brief est simple, le système est bluffant. Ce n’est pas réaliste mais ce n’est pas le but recherché.

Aucune latence n’est à signaler, le casque VR Varjo à 7 000 euros est bien secondé par un système informatique dont le coût total est de 30 000 euros. Et cela, sans compter la voiture (300 000 euros) en double exemplaire.

Les 30 minutes de course par charge permettent d’enchaîner une vingtaine de tours à fond. Au sol, des « power up » situés en dehors des trajectoires idéales propulsent la voiture. Les murs virtuels, bien à l’écart des réels ralentissent la voiture dès qu’ils sont touchés. De quoi éviter tout drame. Chaque lieu permet de modéliser des centaines de circuits différents.

C’est une vraie réussite. Aucune nausée, une bonne approximation des distances et un sourire aux lèvres bien réel.

L’objectif ? Créer une expérience à mi-chemin entre la course automobile et l’e-Sport. Mais surtout, se placer comme un constructeur jeune et moderne pour tenter d’attirer les conducteurs de demain, ceux sur lesquels mise Cupra.

Cupra, Seat et les affaires de familles

Parler de Cupra, c’est évidemment aborder Seat. Le constructeur espagnol relancé puis tué par Luca de Meo (avant son départ chez Renault). Tué par un membre de sa famille d’ailleurs. Cupra qui représentait les gênes sportives de Seat, cette finition (accompagnée de sa préparation) qui faisait rêver les propriétaires d’Ibiza TDI tunées est devenue un constructeur à part entière. Cuivre, identité agressive à manger le bitume et logo inspiré de Transformers, Cupra refait ce que Seat avait mis si longtemps à effacer. Et ça fonctionne.

Car les propriétaires des dernières Seat semblent ravis. Ceux de Cupra aussi. C’est la force d’une marque visant les trentenaires et les jeunes, elle est le premier engin neuf, le premier engin qui plaît. Elle est l’automobile après la merguez qui a aidé à se faire la main le permis en poche. Il reste toutefois un problème : Cupra n’est pas connue. En dehors de l’Espagne et de la Catalogne où vous croisez plus de Formentor que de 208 et Clio en France, rare sont les personnes qui sont capables de reconnaître le logo, pensant d’abord à la saga de Michael Bay.

Pourtant, Cupra vend bien, avec +93% en 2022, une statistique peu intéressante puisqu’arrivant après le COVID. En revanche, celle qui et permet à Cupra d’annoncer 230 700 véhicules vendus dans le monde en 2023 (pour 152 900 véhicules en 2022) est plus intéressante.

Tandis que Seat plongeait dans un abîme sans fond en 2022, les ventes semblent remonter en 2023, un exploit pour une marque dont le dernier modèle réellement nouveau remonte à 2020.

Cupra DarkRebel ou quand le virtuel et le réel s’entrechoquent (un peu fort quand même)

Nous terminons avec le concept DarkRebel, déjà présenté sur le site lors du salon de Munich 2023. Nous avons donc déjà évoqué la ligne à la Batmobile, l’intérieur digne d’Alien, les inserts lumineux, les portes en élytre, cette allure de break de chasse qui fait penser au concept BMW Concept Touring ou ses phares dissimulés sous la carrosserie.

Nous allons simplement ajouter, après un entretien avec Julio Lozano, directeur du design extérieur de la marque, que le DarkRebel représente ce que Cupra ferait sans les contraintes économico-industrielles imposées par le groupe Volkswagen.

Ainsi, une fois les cinématiques d’ouvertures terminées, nous avons découvert l’interface et ce qu’on peut appeler « l’expérience utilisateur ». Oui, la même expérience qui est décrite en amont de chaque projet IT. Oubliez K.I.T.T et le fantasme de la voiture du futur des années 80. Celle de 2024 se veut plus proche du jeu vidéo.

Prenons le volant, avec ses deux joysticks qui rappellent irrémédiablement n’importe quelle manette de jeu. Il revêt les couleurs des modes choisis, à l’instar d’un clavier aux Leds RGB. Ces modes sont interactifs. Il y a bien le « Boost » qui offre une accélération (visuelle uniquement, le concept ne roulait pas). Mais surtout, un mode social. On se croit immédiatement dans un jeu en ligne type The Crew ou Need For Speed. Les autres membres du réseau apparaissent sur une carte et il est possible de les suivre à la trace. Il y a fort à parier que cette idée ne verra jamais le jour. D’abord, car ça inciterait aux courses urbaines. Puis ça violerait presque toutes les règles du RGPD.

Mais l’idée est assumée et l’orientation actée : Cupra vise le futur, vise les jeunes par le canal du jeu vidéo. Néanmoins, si le jeu et l’e-sport sont les piliers marketing du constructeur, pourquoi ne pas inonder ces jeux ? Car l’UrbanRebel est bien présent dans Forza Horizon, mais la marque Cupra, elle, n’est ni dans Forza Motorsport, ni dans Gran Turismo. Dommage. Surtout lorsqu’on voit l’impact que le jeu vidéo a eu sur les images des Nissan GTR, Subaru Impreza (aussi aidé par Colin McRae Rallye) et autre Mitsubishi GTO à l’époque.

Nous serions tentés de penser que cette cible de Cupra cherchera plus de sérieux dans le futur. Que miser sur le jeu et l’amusement est un pari risqué. Mais ce serait oublier que l’automobile la plus vendue au monde peut émettre le son d’une flatulence lorsqu’elle se verrouille.