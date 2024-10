Le Jeep Avenger devient une bonne affaire en occasion, surtout en électrique

À l’image de ce qui se fait en neuf, le Jeep Avenger n’offre que très peu de choix en occasion. Toutefois, il y a presque parité entre le thermique et l’électrique.

Ainsi, la version à électron représente 56 % de l’offre. Du côté de l’essence, le bloc de 100 ch atteint un score de 35 % et l’hybride n’obtient que 9 % des suffrages. Ceux qui souhaitent se diriger vers la version 4x4 devront faire preuve de patience puisqu’elle est encore inexistante à ce jour. À noter par ailleurs que les Avenger à boîte automatique sont majoritaires (66 %), notamment à cause des versions électriques et hybrides.

Il semble par ailleurs que les premiers acheteurs ont souhaité se faire plaisir, comme en atteste le choix des finitions. L’entrée de gamme, qui ne porte pas de nom n’a séduit que 10 % des acheteurs malgré une offre loin d’être dépouillée : instrumentation numérique de 7 pouces, climatisation automatique, phares à LED, aide au maintien dans la voie, démarrage sans clé, régulateur de vitesse… En revanche, les jantes en acier manquent cruellement de pouvoir de séduction.

Le second niveau Longitude n’a guère fait mieux avec 11 %. La dotation profite pourtant en plus de jantes en alliage, de poignées de porte couleur carrosserie, d’un plancher de coffre modulable, de radars de recul, des rétroviseurs électriques et dégivrants, et d’un système audio de 100W.

Les clients ont préféré se diriger vers l’Altitude (29 %) qui se révèle plus soignée et facile au quotidien avec une instrumentation de 10,25 pouces, les jantes de 17 pouces, l’accès main libres, le régulateur adaptatif ou encore la sellerie partiellement recouverte de cuir.

C’est le niveau Summit qui atteint le meilleur score de 37 %. L’équipement devient complet avec la conduite semi-autonome, la caméra de recul, le chargeur par induction, les feux de route automatiques, les jantes de 18 pouces, les rétroviseurs rabattables électriquement, les sièges chauffants, la surveillance de l’angle mort… À noter que la navigation reste en option.

Il reste enfin la version de lancement, l’Edition 1st à l’équipement proche de celui de la Summit, qui a attiré 13 % des acheteurs.