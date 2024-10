Le Jeep Avenger devient une bonne affaire en occasion, surtout en électrique

Il fut l’une des grandes nouveautés du Mondial de l’auto 2022, facilité, il est vrai par le peu de constructeurs présents lors de cette édition. Toutefois, le premier véhicule électrique du constructeur américain a soigné son style, à la fois athlétique, robuste, dans l’air du temps, mais sans artifice superflu.

Il a même reçu un fort soutien des journalistes européens en remportant le titre de Voiture de l’année 2023. Une reconnaissance plutôt surprenante pour un modèle dont la technologie n’avait rien de novatrice. Il est simplement le cousin technique du Peugeot E-2008.

Néanmoins, cet Avenger électrique possède des qualités. Sa conduite se révèle agréable, son moteur suffisamment performant avec ses 156 ch et son amortissement demeure prévenant. De plus, l’espace habitable s’avère suffisant et le coffre de 380 litres permet de partir en week-end sans arrière-pensée.

Il faudra tout de même prendre en considération un rayon d’action en conditions réelles compris entre 280 et 320 km et une puissance de recharge qui atteint 100 kW au maximum.

Lors de sa sortie, toute fin 2022, le Jeep Avenger ne devait exister qu’en propulsion électrique. Un an plus tard, changement de stratégie puisque la marque lance une version thermique, équipée du moteur 1.2 PureTech de 100 ch du groupe Stellantis.

En mars 2024, il reçoit le soutien de l’hybridation légère de 48V. Basée sur le moteur à essence de 100 ch, la boîte automatique accueille un électromoteur de 21 kW (soit 28 ch) et 55 Nm de couple. A l'inverse du Peugeot 2008, l’Avenger e-Hybrid adopte un système de motricité renforcé sans pour autant se transformer en 4x4.

Ce n’est qu’en mai dernier que l’Avenger fait honneur à son blason via la déclinaison 4xe. Pour ce faire, le train arrière reprend le même moteur électrique que celui de l’e-Hybrid avec 21 kW de puissance. L’Avenger devient enfin un 4x4.

Les filières d’approvisionnement

Commercialisé depuis près de deux ans, le Jeep Avenger est relativement bien représenté sur le marché de l’occasion. Toutefois, il sera compliqué de passer "en direct", c’est-à-dire par un particulier. Les professionnels concentrent la quasi-totalité de l’offre.

Les sites marchands comme La Centrale et le bon coin rassemblent une très grande partie des annonces. À l’heure à laquelle nous écrivons ces lignes, près de 230 exemplaires sont proposés à la vente, mais de nombreux doublons existent. Quant au réseau occasion du groupe Stellantis, Spoticar, il propose 80 véhicules à la vente.