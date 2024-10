Le Jeep Avenger devient une bonne affaire en occasion, surtout en électrique

Inutile d’espérer obtenir un Jeep Avenger avec 20 000 € en poche, il va falloir mettre un peu la main au porte-monnaie. Les premiers prix débutent actuellement à 23 000 €. Contre cette somme, vous pouvez prétendre à un Avenger essence en finition Altitude. Les exemplaires sont de cette année, affichent moins de 4 000 km au compteur, mais sont rares. C’est en s’approchant des 24 000 € que l’offre est plus conséquente, avec des caractéristiques proches. Le gain atteint donc au mieux 14 %, ce qui n’a rien d’extraordinaire.

Toujours en essence, la version haute Summit débute à 25 000 € (année 2023 et 15 000 km environ). L’économie réalisée est identique alors que les exemplaires sont un peu plus âgés et kilométrés.

La version hybride, e-Hybrid, demande un effort financier certain puisqu’elle s’affiche à partir de 31 500 €, en finition haut de gamme Summit. C’est tout simplement 500 € de plus que le prix du neuf ! Les modèles proposés sont dans un état neuf, le seul intérêt est de s’éviter les délais d’attente.

En comparaison, l’Avenger électrique semble presque donné. Les premiers prix s’affichent à 26 500 € environ pour la version de lancement Edition 1st. Le gain atteint 32 % par rapport à sa sortie, un chiffre pour le moins élevé par les temps qui courent. Même si les électriques ont moins la cote en ce moment, l’écart reste important. De plus, les exemplaires affichent moins de 15 000 km. Les modèles proposés atteignent assez rapidement 30 000 €, mais cela reste une affaire par rapport à un Avenger Summit vendu actuellement 42 500 €… A noter que cette forte décote ne prend pas en compte le bonus écologique de 4 000 € pour l'achat d'une électrique neuve (5 000 € à l'époque, voir 7 000 € pour les bas revenus). Si l'on en tient compte, la décote est un peu moins impressionnante (- 23 %).