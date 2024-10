Le Jeep Avenger devient une bonne affaire en occasion, surtout en électrique

Il est difficile de dresser un véritable état des lieux de la fiabilité d’un modèle sorti il y a peu et dont les exemplaires sont relativement limités. Toutefois, l’Avenger n’est pas épargné par les soucis électroniques qui touchent le système d’infodivertissement. En revanche, les propriétaires semblent épargner par les problèmes touchant le moteur PureTech qui officie sous son capot.

Bilan : l’électrique au prix de l’essence

Clairement, tous les Avenger ne se valent pas. Lorsque la récente version e-Hybrid est quasiment affichée au prix du neuf, voire davantage avec le jeu des remises disponibles en concession, la version électrique dégringole de plus de 30 % (hors bonus en neuf). En plus des économies à l’usage que représente une voiture électrique, il y a vraiment de quoi faire hésiter les plus réfractaires aux électrons. Évidemment, il faut pouvoir le recharger régulièrement. Enfin, la version essence de 100 ch est la moins chère, mais sa décote reste toutefois faible.