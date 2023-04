Le Japon prépare une voie d’autoroute réservée aux camions à conduite autonome

Les véhicules à conduite autonome seront-ils capables de circuler sur des infrastructures routières classiques, ou bien auront-ils besoin de routes spécialement équipées pour interagir avec leur équipement électronique ? Pour l’instant, c’est la deuxième option qui semble s’imposer en l’état actuel de la technologie. En Europe, les Mercedes EQS et Classe S peuvent déjà se conduire de manière automatique à l’intérieur d’un parking bardé de capteurs. Et au Japon, les autorités planchent sur une voie spéciale reliant Tokyo et Nagoya (de Numazu à Hamamatsu) réservée aux camions à conduite autonome.

D’après les journalistes du Nikkei Asia, une voie d’une portion d’environ 100 kilomètres de long doit être aménagée sur l’autoroute de cette région et rentrer en service dès l’année 2024. Pour cela, il faudra l’équiper de capteurs et autres caméras qui communiqueront directement avec ces véhicules à conduite autonome en cas de problème détecté sur les voies. La mise en place de cette infrastructure spéciale serait stratégique et permettrait aux camions à conduite autonome de rouler surtout de nuit.

Interdite aux conducteurs humains ?

Toujours d’après les journalistes du Nikkei Asia, on ne sait pas encore si cette voie conçue pour les véhicules autonomes pourra également être utilisée par les autos conduites par des humains. Pour l’instant de manière générale, la question de la cohabitation entre les voitures autonomes et celles commandées par des personnes physiques semble toujours ouverte.