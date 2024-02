Le marché automobile chinois plonge (et les électriques aussi)

Il y a quelques jours, nous découvrions quelques inquiétudes en Chine à propos de l'affaiblissement de la croissance des véhicules électriques dans l’Empire du Milieu. Mais le problème va visiblement bien au-delà de la seule catégorie des voitures électrifiées si l’on en croit les chiffres du marché chinois au mois de janvier 2024.

Les ventes de voitures neuves en Chine ont baissé de 22,7% sur ce dernier mois par rapport à celles de décembre 2023 avec 2,44 millions d’autos écoulées. Elles augmentent tout de même de 47,9% par rapport à celles du mois de janvier 2023, qui avait été spécialement mauvais en raison d’une coupure des mesures d’aide à l’achat et de problèmes de production liés à la crise du covid-19.

Les voitures électriques baissent plus que les thermiques

Les ventes de voitures électriques et hybrides baissent encore plus que les modèles thermiques, avec un recul de 38,8% par rapport au mois de décembre 2023. A noter que les très bons chiffres du dernier mois de l’année dernière ont été obtenus, pour certains constructeurs comme BYD, grâce à des mesures spéciales pour gonfler les ventes et atteindre les objectifs d'après Reuters. Le contexte économique chinois délicat ne présage pas d’une bonne année 2024 pour son marché automobile et il sera intéressant de suivre l’évolution des ventes de véhicules électrifiés là-bas. Les exportations représentent désormais 18,2% des ventes et pourraient encore augmenter grâce notamment à la progression des marques chinoises en Europe, même si ces dernières y restent anecdotiques pour l’instant à l’exception de MG.