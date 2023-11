Le marché de l’occasion repart à la hausse en octobre

Après les hausses de juin, juillet et août, le score négatif enregistré en septembre par le marché de l’occasion avait fait craindre le pire pour 2023. En effet, alors que l’année était déjà entamée aux trois quarts, le nombre de véhicules ayant changé de mains était toujours en baisse de 2,5 % par rapport à 2022.

Octobre fait toutefois renaître l’espoir pour les professionnels de ce secteur, avec une augmentation significative des ventes de 7,8 %. Cela ne suffit pas encore à faire repasser le marché global dans le vert -les transactions sont en baisse cumulée sur 10 mois de 1,5 % en comparaison de 2022-, mais tous les espoirs restent permis.

L’autre bonne nouvelle d’octobre 2023, c’est que le segment de marché ayant le plus augmenté est celui des véhicules âgés de 2 à 5 ans, avec + 12,7 % sur un an. Cela illustre bien l’augmentation de l’offre et la baisse relative des prix à iso-modèle. Celle-ci reste toutefois relative car Auto Scout 24 indique que, en un an, le prix moyen des autos mises en vente sur son site a, pour sa part, augmenté de 5,3 % en un an et de 1,6 % sur un mois, s’établissant désormais à 31 108 €. Une hausse due à un nombre croissant de modèles hybrides et électriques.

Parmi les plus fortes progressions par marque, on trouve Toyota (+ 16 %), Hyundai (+ 17 %), Dacia (+ 20,6 %) et Kia (+ 21,6 %). En revanche, Peugeot et Renault perdent sérieusement du terrain avec des baisses respectives de 7 % et 6,8 %.