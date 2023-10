Retournement de situation pour le marché de l’occasion

L’éventualité de voir le marché de l’occasion français finir l’année dans le vert s’amenuise à nouveau. En effet, après 3 mois de progression, les remises à la route ont à nouveau baissé en septembre. Selon AAA Data, ce sont, précisément, 409 846 véhicules qui ont changé de mains le mois dernier, soit 2,8 % de moins qu’en septembre 2022.

Sur les 9 premiers mois de 2023, le bilan reste donc négatif, avec -2,5 % à 3 844 678 unités. Parmi les marques qui ont le plus subit le désamour des acheteurs, on trouve Peugeot (-3 %), Renault (-3,4 %), Ford (-4,5 %), Nissan (-4,9 %), Audi (-5,7 %), DS Automobiles (-5,8 %), Mini (-7,6 %), Opel (-8,6 %), Seat (-9,1 %) et surtout Fiat (-10,3 %).

À l’inverse, Toyota (+ 2,8 %), Skoda (+ 5 %) et Dacia (+ 8,1 %) sont à la fête. Le trio de tête du marché reste toutefois aux mains des trois principales marques tricolores, tandis que Volkswagen est la marque étrangère la plus souvent choisie par les acheteurs.

Cette baisse peut s’expliquer par le fait que, bien qu’ils se soient un peu tassés, les prix affichés restent élevés. Le nombre de voitures disponibles à l’achat est toutefois, au global, théoriquement suffisant pour répondre à la demande. Certains professionnels font tout de même remarquer que le nombre de voitures hybrides et électriques est très en deçà de celui du nombre de clients potentiels.