Le marché de l’occasion toujours dans le vert

373 119 voitures ont changé de propriétaires le mois dernier, selon AAA Data. Cela représente, par rapport à 2022, une hausse de 2,5 % des transactions. Cela reste toutefois insuffisant pour inverser la tendance enregistrée depuis le début de l’année, le cumul des 8 premiers mois laissant apparaître un déficit de 2,4 %, avec 3 435 050 réimmatriculations. Cela démontre toutefois que, après les hausses de juin et juillet, le marché a repris une dynamique positive. Tous les espoirs sont donc permis pour 2023.

Résultat, toutes les marques, ou presque, enregistrent une amélioration de leurs scores en comparaison d’août 2022. Les grands gagnants sont toutefois BMW (+ 5,4 %), Suzuki (+ 8,1 %), Toyota (+ 8,8 %) et Dacia (+ 14,5 %). À l’inverse, seuls 5 labels sont en régression : Hyundai (-0,4 %), Mini (-1 %), Opel (-1,5 %), Seat (-3 %) et Fiat (-5,5 %). Le trio de tête des marques les plus échangées reste, sans surprise, inchangé avec, dans l’ordre, Renault, Peugeot et Citroën. Volkswagen, premier étranger, se classe 4e.

La situation est largement différente si l’on se base sur les chiffres des 8 premiers mois de l’année. Dans le Top 20, seules 5 marques progressent : Dacia, DS Automobiles, Mini, Skoda et Toyota. Elles sont plus nombreuses à chuter de plus de 5 % : Fiat, Nissan, Opel, Renault, Seat et Suzuki.