Légère hausse pour le marché de l’occasion en juin

Cela faisait 18 mois que les scores des ventes de voitures d’occasion étaient dans le rouge. Aussi, même si l’amélioration reste très modérée, la hausse enregistrée le mois dernier donne un peu d’air à un marché, et des vendeurs, qui en avaient bien besoin.

En juin 2023, ce sont donc 468 262 voitures particulières qui ont changé de mains, soit 3,4 % de mieux qu’en juin 2022. Cette bonne note est toutefois à tempérer car, les très bonnes années, ce sont plus de 500 000 transactions qui étaient enregistrées. Et si l’on regarde le marché depuis le début de l’année, les chiffres sont toujours dans le rouge. En effet, avec 2 611 360 opérations sur les 6 premiers mois de l’année, 2023 est en baisse de 4,4 % par rapport à 2022.

Dans le détail, si la hausse des ventes d’autos âgées de 2 à 5 ans (+ 2,6 %) va dans le sens du renouvellement du parc, il faut toutefois noter que ce sont les véhicules affichant de 6 à 10 ans (+ 5,6 %) et, surtout, de 16 ans et plus (+ 15,5 %) qui progressent. Toutes les autres tranches d’âge chutent, avec un "record" pour les modèles ayant entre 12 et 23 mois (-12,7 %).

Parmi les marques ayant les faveurs des acheteurs, on relève les bons scores de BMW (+ 3,8 %), Mercedes, Peugeot (+ 4,6 % dans les deux cas), Mini (+ 5,7 %), Toyota (+ 6,7 %), Skoda (+ 10,8 %) et Dacia (+ 17,7 %). Fiat, avec 11 214 transactions (-4,6 %), boit, en revanche, la tasse. La marque italienne est d’ailleurs la seule du Top 20 dont les ventes ont baissé le mois dernier.