Le mystère des bébés bercés en voiture enfin résolu

Que ceux qui n’ont jamais tenté d’endormir leur progéniture en l'emmenant faire un tour en voiture nous jettent la première couche. Certes, la pratique n'est pas généralisée, mais selon un sondage réalisé par Citroën il y a quelques mois, 44% des parents conducteurs ont tenté l'expérience au moins une fois. Et, toujours selon les interrogés, ça marche. Mais par quel mystère la voiture adoucit-elle les moeurs des enfants en bas âge ? Cet effet soporifique provient t-il du déplacement ou du moteur ?

Heureusement, certains scientifiques, certainement parents eux-mêmes, se sont penchés sur la question et sur le siège bébé Isofix de leur voiture. C'est le cas de Thierry Andrillon. Le chercheur en neurosciences s'sst aperçu que les nouveaux nés sont sensibles à ce qu'il a baptisé les "bruits blancs". Pardon ?

Un son régulier pour un sommeil appaisé

En fait, ce sont des bruits d'origine mécaniques qui activent certaines cellules de l'oreille interne. Mais attention, les sons en question doivent être atténués, et un habitacle de voiture est tout indiqué pour celà. Le bruit doit aussi être régulier, et le régime constant que l'on adopte sur l'autoroute est donc beaucoup plus indiqué qu'une conduite saccadée en ville ou, de plus, des bruits extérieurs irréguliers des klaxons et des moteurs des autres voitures sont néfastes au sommeil des bambins.

Mais du coup, que va devenir le juste repos du petit dernier avec l'arrivée imminente et généralisée de la voiture électrique ? Pas de panique. Si pour l'instant, les seules études sont réalisées avec des autos hybrides, qui donnent de bons résultats, la communauté scientifique est confiante. Si les VE sont moins bruyants, ils émettent néanmoins des bruits blancs suffisamment forts pour être perçus par bébé.

Evidemment, d'autres machines émettent ces bruits susceptibles d'endormir les petits. C'est le cas des avions (en dehors des phases de décollage et d'aterrissage). Mais il est beaucoup plus pratique, et bien moins cher, d'embarquer un bambin en voiture pour faire un tour du quartier, plutôt que de lui offrir un Paris-New-York.