Le nouveau haut de gamme de Renault se fait désirer

« Rafale, un avion de légende, une référence aéronautique dans l’histoire de Renault ». La première ligne du dernier communiqué officiel du constructeur français donne le ton et évoque toujours l’avion Rafale, qui n’a rien à voir avec celui de Dassault malgré une calligraphie du badge directement inspirée de celle du nom de l’avion de chasse moderne. Ce Rafale-là est bien celui de Caudron-Renault lancé en 1934, un engin de compétition motorisé par un bloc thermique de la même marque que celle qui vend actuellement des Clio et des Mégane E-Tech sans ailes.

On savait déjà que ce nouveau Renault Rafale se dévoilerait dans le cadre du Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace au Bourget 2023, histoire d’en rajouter un peu sur l’amalgame avec l’avion du même nom. Ce sera plus exactement pour 19 heures pétantes, à côté des avions de chasse et des modèles de ligne qui garnissent traditionnellement le show.

Au moins 280 chevaux pour faire bonne figure ?

Rappelons que le Renault Rafale reprendra la plateforme du SUV Austral, également utilisée par l’Espace (mais aussi par les Nissan Qashqai et X-Trail). Il jouera les SUV « coupés » pour surfer sur la tendance du marché (ce que faisait déjà l’Arkana à sa façon), avec un positionnement haut de gamme. Les derniers bruits de couloir évoquaient l’arrivée d’une version hybride rechargeable développant aux environs de 280 chevaux pour souligner sa vocation de « vaisseau amiral ». Reste à savoir s’il y aura aussi un peu de mise au point Alpine (ex-Renault Sport) pour rendre l’engin passionner à conduire. Et à piloter, comme un Rafale…