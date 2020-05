Le nouveau Nascar Heat 5 disponible dès le 7 juillet

Tourner en rond dans le monde virtuel du jeu vidéo prendra bientôt une nouvelle dimension. Le studio 704Games est en effet fier d'annoncer le lancement prochain de son nouvel épisode officiellement dédié aux célèbres disciplines américaines Nascar Heat 5.

Deux versions seront proposées aux fans de simulation de ce type : la Standard mettant en avant le très populaire Chase Elliott et la Gold ayant comme couverture Tony Stewart sur un fond doré. Cette dernière dispose de contenus exclusifs dont entre autres des livrées spéciales, un contrat exclusif en mode carrière avec le team Stewart-Hass Racing, des crédits pour commencer plus aisément et le Season Pass comprenant quatre DLC.

La version Gold est dès aujourd'hui disponible en précommande pour une sortie prévue le 7 juillet. La Standard suivra quant à elle le 10 juillet. De quoi courir virtuellement en Xtreme Dirt Series, Gander RV & Outdoors Truck Series, Xfinity Series et bien sûr Nascar Cup Series sur PC -via la plateforme Steam-, Playstation 4 et Xbox One.