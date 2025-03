La SNCF n’a pas attendu le printemps pour sonner l’embellie. Ce mardi 5 mars la société nationale des chemins de fer présentait la 5ème génération de TGV. Fabriquée par Alstom, la nouvelle génération de trains duplex, initialement prévu pour les JO de Paris, prendra définitivement le rail début 2026 pour desservir d’abord le sud-est, puis au fil de la décennie plus de 200 destinations à 320 km/h.

Ces nouvelles rames se veulent « la référence mondiale de la grande vitesse », explique Christophe Fanichet, patron de SNCF Voyageurs. Et d’évoquer les « 400 innovations » apportées dans ce train devant a caméra de BFMTV.

Espace et confort

Avec un gage de confort et de convivialité accrus pour les 126 millions de passagers français (163 millions en Europe). Les sièges de première classe, de couleur rouge framboise « chaleureux » offrent une assise 5 cm plus large, avec inclinaison électrique. Tiens comme dans une berline.

D’un bleu « vibrant » l’assise de seconde classe offre quant davantage d’espace au niveau des jambes. Le revêtement, renoue avec la laine naturelle (85 %) et innove avec la première application sur un train du tissu 3D, qui épouse les formes du voyageur par « effet hamac ». L’objet de tests sur « 125 clients aux morphologies différentes, chacun pendant deux heures » selon la SNCF. Dans les deux classes le voyeur bénéficie d’un appuie-tête réglable en haute. Bref, la SNCF nous promet le pimpant d’une Renault 5 et le confort d’une Mercedes S500.

Connexion Wifi, 5G, lumière adaptative, l’intérieur « épuré et poétique », fruit de la collaboration entre l’agence AREP et le design japonaise Nendo, joue la rondeur, le service et l’ouverture. Les rames proposent 13 % de places assises supplémentaires, 20 % d’espace en plus et un accès facilité aux personnes à mobilité réduite. Trois espaces dédiés permettront d’accueillir jusqu’à… 8 vélos. Tout a été repensé jusqu’au wagon bar et ses menus.

Service et convivialité

« On veut arrêter de travailler systématiquement avec des chefs », déclare Alain Krakovitch Directeur TGV Intercités. Terminé la cuisine ronflante mitonnée par des chefs multi-étoilés. Grillé le « toasté aux carottes mi-cuites, crème de noix, mascarpone, comté AOP et cornichons », avalée « la salade végétarienne d'épeautre au butternut, champignon, parmesan végétal et raisins », cramé le « risotto aux légumes du soleil accompagné de poulet et de corinadre fraîche.»

La tgvesque sustentation délaisse l’agueusique gastronomie pour la franchouillarde bistronomie avec « Bistro », nom du nouveau wagon bar réparti sur deux niveaux. A l’étage la grignote se fait servie au bar dans espace de 25 places assises. À moins que vous ne préfériez la solution libre-service proposée en dessous. Tout change, excepté l’emblématique Croque-Monsieur sollicité par plus de 600 000 voyageurs.

Et ma voiture alors ?

Nouveau TGV, nouveaux tarifs et davantage de blé à débourser ? Sans aucun doute. Jusqu’en 2027 la SNCF doit verser 6 milliards d’euros pour la modernisation du réseau. Pas de quoi pencher vers une baisse du prix du billet.

D’après le site Illigo le prix moyen d’un billet de TGV Paris-Marseille revient à 78 €. Contre 19,99 € pour une place en Blablacar Bus (également proposé sur le site SNCF connect) ou une petite quarantaine d’euros en covoiturage. Plus longe certes, mais meilleur marché. La voiture reste le mode de déplacement préféré des Français.

Et si vous êtes quatre personnes le coût du TGV est presque deux fois plus élevé qu'un trajet en voiture. Le prix de la rapidité et de la tranquillité. Avec en guise de gratification à l'arrivée, la voix suave d’une hôtesse vous remerciant « d’avoir choisi le mode de transport le plus écologique ». Plus écologique que quoi ? Que le même trajet effectué en voiture électrique avec toute une famille à bord ?