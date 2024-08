JO de Paris : circulation étonnamment fluide autour de la Capitale, l’Île de France débarrassée de ses voitures.

Vendredi 26 juillet 2024. Journée d’ouverture de la XXXIII ème olympiade d’été de l’ère moderne. Le centre parisien " thrombose ", le périph explose… un record de fluidité. Jamais rouler autour de la Capitale n’a été aussi aisée. " La vitesse moyenne y frôlait celle d'une journée de confinement à Paris ", révèle Coyote. Sur l’ensemble du 26 juillet, l’étude menée par l’application GPS relève une vitesse moyenne proche des 58 km/h. Une rareté sur ce boulevard circulaire où la vitesse moyenne enregistrée tout au long de l’année tutoie tout juste les 40 km/h.

Même les habituelles perturbations aux heures de pointe semblent s’être évanouies. À 8 h 00, on circulait à 59 km/h sur le périph, contre 33 km/h le vendredi précédent. À 18 h 00, la vitesse atteignait les 60 km/h, une moyenne bien supérieure aux 34 km/h enregistrés une semaine auparavant. Depuis le début des jeux olympiques, la vitesse moyenne enregistrée sur le prériph’ atteignait 51 km/h, soit une hausse de 31 % en une semaine, selon Coyote. Une moindre circulation dans la région serait la clé de l’explication.

Les Franciliens absents

Selon les statistiques fournies par la Direction des routes d’Île-de-France (DIRIF) lundi 29 juillet à peine 142 km d’embouteillages ont été enregistrés sur le périphérique et sur l’ensemble des autoroutes franciliennes. Soit " une diminution de 22 % du nombre de véhicules circulant dans Paris et ses alentours. " Les Franciliens ont clairement réduit leurs déplacements en voiture vers Paris. Sur les journées de lundi et mardi, les temps de parcours dans le Grand Paris sont inférieurs de 15 % environ par rapport à 2023. Et les conditions de circulation sur les grands axes franciliens demeurent vert sur l'ensemble de cette première semaine olympique.

Ce jeudi 1er août, le cumul des bouchons constaté est trois fois moindre qu'habituellement. À 8 h 30, seulement 110 km d'embouteillages cumulés autour de la Capitale contre 330 km en temps normal, selon le site d’information routière Sytadin. Coyote évoque baisse du trafic global de 10 % depuis le 15 juillet. Les Franciliens sont partis. Plus de la moitié d'entre eux a quitté les alentours de Paris pour les vacances où télétravailler loin des agitations sportives. Un effet d'aubaine. Les modifications de circulation sur les 185 kilomètres d'axes routiers en Île De France n'ont pas entraîné les perturbations escomptées. Les Cassandre en sont pour leurs frais. Le pire n’est jamais certain… à moins qu'il ne soit à venir !