Voies réservées durant les JO 2024 : déjà 400 contraventions dressées, et sans l'aide des caméras !

Les JO 2024 ne débutent officiellement que le 26 juillet. Mais depuis lundi dernier 15 juillet, les "voies olympiques réservées" ont été officiellement mises en fonction.

Uniquement accessibles aux véhicules autorisés : ceux pour transporter les athlètes, ceux des journalistes accrédités, ou encore ceux des délégations officielles, ils incluent aussi les véhicules de secours et de sécurité, les taxis, les ambulances ou encore les transports en commun.

Mais en dehors de ceux-là, point de salut. Même les VTC sont exclus du dispositif, ce qui a d'ailleurs provoqué leur colère et des manifestations et opérations escargot fin 2023. Quoi qu'il en soit, les véhicules interdits risquent une amende de 4e classe, soit de 135 €. Et sur certains axes, la circulation est contrôlée par des caméras et un système LAPI (Lecture automatique des plaques d'immatriculation), et tout véhicule non accrédité, non présent dans la base de données, est verbalisable.

400 contraventions dressées en un peu plus d'une journée

Si la Préfecture de Police de Paris annonce que ces caméras ne sont pas encore actives (cela ne saurait tarder), elle communique, à l'occasion d'une opération de contrôle menée Porte Maillot (40 agents mobilisés), via sa porte-parole Loubna Atta, également commissaire divisionnaire : "depuis hier [lundi 15 juillet, n.d.l.r], des agents réalisent des contrôles" et "400 contraventions ont été dressées". Elle a précisé que ces verbalisations faisaient suite à des contrôles "de terrain", et que le dispositif allait "monter en puissance".

La grogne est d'ores et déjà palpable sur les axes concernés, où les embouteillages sont bien plus denses qu'à l'habitude en cette période estivale. Et nombreux sont les automobilistes à ne pas comprendre pourquoi le dispositif est déjà mis en place, 11 jours avant le début des jeux !

On rappelle que ce sont 185 km de voies qui sont donc désormais réservées pour les véhicules autorisés (une seule voie sur les deux, trois, ou quatre que compte l'axe), et ce jusqu'à la fin des jeux paralympiques le 8 septembre. Le périphérique parisien en fait partie, entre les portes de Vanves et de Bercy, mais aussi une portion des autoroutes A13 et A12, l'autoroute A1 entre Paris et l'aéroport Charles de Gaulle, une portion de l'A4 et bien sûr certaines rues de Paris intra-muros.

Vous pouvez retrouver l'intégralité des explications sur le dispositif sur le site anticiperlesjeux.gouv.fr : https://anticiperlesjeux.gouv.fr/etapes-cles/voies-olympiques-paralympiques-routes

Et voici une vue d'ensemble sur carte des axes concernés.

Soyez donc particulièrement vigilants si vous empruntez ces axes. La répression sera systématique ou presque. Or il est très tentant, par méconnaissance, ou agacement suite aux bouchons, d'emprunter une voie qui restera vide la plupart du temps.