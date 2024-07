Pourquoi nous avons renoncé à faire un guide de survie pour circuler à Paris pendant les Jeux Olympiques

Les Jeux Olympiques vont bénéficier d’une surveillance accrue, qui se traduit par des zones interdites d’accès sans dérogation. Que vous soyez à pied ou à vélo. Il en va de même pour les voitures, les motos, les VTC et les axis. Il en résulte des déviations improbables, des tracés non suivis, des mélanges entre pistes cyclables et voies réduites, des zones piétonnes impossibles d’accès. Nous pourrions imaginer que les transports en commun nous sauveraient, mais que nenni.

Soyons d’accord : les Jeux Olympiques sont évidemment un grand évènement sportif, ce qui ne fera pas de mal compte tenu des tensions sociales et politiques actuelles. Et il est tout à fait logique de voir se déployer des mesures extraordinaires durant cette période. Malheureusement, la logistique a rendu l’accès à cet évènement compliqué ! Au point que certaines boutiques et restaurants ont préféré fermer pendant les Jeux. Pire : passer d’une rive à l’autre nécessite de longs détours à pied, et des embardées dangereuses à vélo. Les cyclistes se retrouvant jetés dans une circulation étriquée.

Vendredi 26 juillet, Paris sera tout bonnement impraticable

Cette carte indique en gris une zone soumise à une restriction d’accès. En vert, l’itinéraire vélo "repensé" qui vous offrira au choix de faire de l’interfile de voies réduites, ou de slalomer entre les voitures en sens inverse. Comme vous pouvez le voir, il est quasiment impossible de passer d’une rive à l’autre, que ce soit à pied ou à vélo.

Ce n’est pas tout ! Les voitures, elles devront s’armer de patience, car la vitesse de déplacement dépassera difficilement les 10 km/h de moyenne (et encore.) en intramuros.

Zone rouge, zone grise et autres complications

Lors de la cérémonie, l’accès au centre de Paris sera presque impossible. Les jours de compétition également. Des zones ont été définies, mais soyons francs, une fois sur place, on ne comprend pas grand-chose. Concrètement, il y aura une zone grise, formellement interdite à toute personne non autorisée, qu’importe qu’elle soit à pied ou au volant d’un Cybertruck tractant une 911. La zone rouge nécessite un pass appelé modestement pas-jeux. Il faut se le procurer moyennant quelques infos et après une étude. Vous voulez savoir si vous y avez droit ? C’est simple, il suffit de vous référer à ce tableau :



L’automobile bannie de Paris

Depuis le 18 juillet, l’accès à Paris intramuros est de toute façon quasi-impossible pour les automobilistes et les motards. Il y a toutefois des exceptions. Pour cela, vous devez présenter un :



• Justificatif de domicile

• Justificatif d’hébergement temporaire

• Justificatif employeur ou de mission

• Justificatif de visite

• Carte professionnelle

• Justificatif de parking dans la zone



La demande de pass se fait ici.

Des voies de circulation dédiées à certains véhicules

Du 15 juillet au 15 septembre 2024, 185 km de voies sur les axes routiers autour de Paris sont réservés à la circulation des véhicules accrédités et de secours et sécurité (transport des athlètes, journalistes accrédités, délégations officielles). Emprunter ces voies sans autorisation vous coûtera 135 euros d’amende. Ces voies restent accessibles aux taxis et aux transports en commun.

A vélo dans Paris, tout est permis...surtout de mourir!

Le vélo c’est la vie ! C’est du moins le slogan phare d’une politique antivoiture parisienne. Ça fonctionne et les gens ont pris l’habitude de prendre leur bicyclette, électrique ou non, et de bombarder sur les pistes et un peu partout. Mais jusqu’à présent, c’était une bonne chose, enfin, un bon moyen de sauver la planète selon Madame Hidalgo et son adjoint aux transports David Belliard. Mais force est de constater que Paris avait mis, plus ou moins, les moyens de ses ambitions, aménageant des pistes pour la sécurité des gens qui pédalent (moins pour celle des gens qui marchent).



Étrangement, pour les J.O, tout ceci ne compte plus. Les pistes sont littéralement tronquées à l’arrache, s’interrompant brutalement, orientant les vélos sur la route, au milieu de véhicules collés les uns aux autres pour cause de voies réduites, avant de les mettre en sens inverse dans la circulation. Un peu plus loin, la voie sera bloquée et il faudra partager des routes réduites à peau de chagrin avec les quelques automobilistes aventuriers.

Expérience personnelle avec une tentative de rallier la place de la Madeleine depuis le 94, en passant par des voies cyclables uniquement. Je me suis retrouvé bloqué plusieurs fois, à mettre le pied à terre, à enchainer détour sur détour et surtout, je me suis littéralement trouvé en sens inverse au milieu d’un trafic automobile dont les voies ont été réduites à peau de chagrin. J’ai perdu environ 30 minutes pour un trajet de 27 km. Ayant l’habitude du trajet et du vélo, j’ai pu m’en sortir, en étant vigilant, en grimpant et descendant quelques marches. Étant borné, j’ai récidivé, pour le bien de cet article, et j’ai tenté de suivre le site anticiper les Jeux et je me suis retrouvé pourtant bloqué. Devant des routes théoriquement ouvertes ou accessibles.

Pour rappel, il ne s’agit pas de randonnée ou de promenade. Le vélo est utilisé comme véhicule pour gagner du temps, pas s’amuser. Or, là, nous en perdons, beaucoup. Donc oubliez le vélo pendant les J.O, ou prévoyez le double de temps de trajet.

Les transports en commun : le jeu de saute-station

Une fois la cérémonie d'ouverture terminée, les stations de métro Concorde, Tuilerie et Champs-Élysées Clémenceau seront fermées et nécessiteront des correspondances. Le tramway ne sera pas en reste avec les stations Porte de Versailles, Porte d’Issy et Colette Bresson également fermées. Le retour à la normale est prévu pour le 8 septembre. Soit une semaine après la rentrée scolaire. Les parents vont apprécier, y compris ceux résidant en banlieue : les horaires fixes pour déposer les enfants et le temps supplémentaire pour le transport vont légèrement chambouler l’organisation.



Pour résumer, à moins d’avoir un billet permettant d’assister aux évènements, il est préférable d’éviter autant que possible la capitale. Le plus gros problème de cette histoire est la date de fin, fixée donc au 8 septembre. C’est bien tard. Peut-être même aurait-il fallu décaler la rentrée scolaire. Car en l’état, cette organisation n’est pas vraiment ce qui motive à « réarmer démographiquement » le pays...