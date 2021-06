Le Peugeot 3008 restylé arrive en occasion : toujours aussi prisé et cher ?

En octobre 2016, Peugeot présente et fait essayer à la presse celui qui va venir chambouler la catégorie des SUV compacts, en France, et même un peu en Europe. En effet, le 3008 de seconde génération, avec son style fort en gueule, son habitacle très moderne et des prestations remarquables, s'installe rapidement en tête des ventes, écrasant le Renault Kadjar sur son passage.

Les commandes affluent, les délais de livraison s'allongent, et Peugeot doit même retarder la sortie de son grand frère le 5008, pour fournir les chaînes de montage du 3008 en pièces détachées, car beaucoup sont communes.

Du coup, sans surprise, les premiers exemplaires qui arrivent sur le marché de l'occaion s'arrachent, à des prix tout ce qu'il y a de plus élevé. Nous l'avions constaté à l'époque, et il a fallu longtemps avant que les prix baissent.

Quatre années plus tard, l'histoire va-t-elle se répéter ? En effet, en octobre 2020, soit il y a 9 mois, apparaissait dans les showrooms la version restylée de ce best-seller.

Et malgré son succès, Peugeot a décidé de modifier en profondeur le style de son SUV, surtout sur la face avant. On y découvre des projecteurs plus fins, qui se retrouvent comme enchâssés dans une toute nouvelle calandre, qui se prolonge dans la carrosserie par des sortes d'ailettes. C'est très travaillé. Le 3008 adopte aussi les feux de jour en forme de "crocs", désormais signature de la marque.

A l'intérieur, presque aucun changement par contre. La définition de l'instrumentation numérique est améliorée et l'écran multimédia passe à 10 pouces, mais c'est tout. L'ambiance est toujours aussi moderne, l'habitabilité correcte, le volume de coffre aussi.

Sous le capot, des moteurs ont disparu, comme le BlueHDI 180, quelques mois après la commercialisation, le 1.6 Puretech 180 est en sursis et il reste le 1.2 Puretech 130, le 1.5 BlueHDI 130, tandis que deux hybrides rechargeables se chargent de faire baisser les émissions (et monter les prix), le 225 Hybrid, et le 300 Hybrid4.

En tout état de cause, après restylage, le 3008 conserve ses atouts. Et nous allons voir, pages suivantes, si l'offre sur le marché de l'occasion est diversifiée, les prix abordables (ou pas), et la fiabilité sur la bonne voie.

Mais avant cela, voyons où trouver un 3008 restylé en occasion récente.

Peugeot 3008 restylé (2020) : les filières d'approvisionnement

Comme à chaque sortie de nouveau modèle, les premiers exemplaires à arriver en occasion récente sont les modèles de direction et de démonstration, mais aussi les "occasions 0 km", ces voitures immatriculées par les concessions elles-mêmes pour atteindre leurs objectifs de vente, et qui sont ensuite revendus en occasion, mais sans avoir roulé.

Les professionnels sont donc les principaux pourvoyeurs de modèles, presque uniquement d'ailleurs, puisque les particuliers ne représentent que 1,5 % des "annonceurs", sur les sites dédiés.

Ces professionnels, concessionnaires et centres multimarques, passent des annonces essentiellement sur les deux principaux sites les plus connus, que sont La Centrale et leboncoin. Vous y trouverez presque 100 % de l'offre totale.

Mais les concessionnaires Peugeot, présents sur ces sites, auront aussi potentiellement mis leurs 3008 à vendre sur le site dédié aux occasions Peugeot, qui portent désormais le label Spoticar. Spoticar qui regroupe maintenant toutes les occasions du groupe Stellantis. Il est accessible ici :

https://www.spoticar.fr/occasions/peugeot-occasions

Les collaborateurs Peugeot ont également toujours à leur disposition un site pour revendre leur auto au bout de 6 mois : le site Clic Peugeot https://www.clicpeugeot.com/