Le pick-up Ineos Quartemaster (2024) encore plus cher que le Grenadier

Depuis l’année dernière, la marque Ineos commercialise son Grenadier chez nous à partir de 72 140€ dans sa version utilitaire à deux places, 73 140€ en version utilitaire à cinq places et 82 490€ en variante Station Wagon. Cette marque à l’histoire singulière, qui construit ses voitures en France à l’usine de Hambach en Moselle, lance cette fois son pick-up Quartermaster chez nous.

Version double cabine à benne du Grenadier, ce Quartermaster reprend le châssis et l’intérieur du premier modèle d’Ineos ainsi que ses motorisations d’origine BMW, un bloc diesel de 249 chevaux et un essence de 285 chevaux au choix. Disponible dans les versions Trialmaster (pensée davantage pour le tout-terrain) et Fieldmaster (à la présentation légèrement moins baroudeuse), ce Quartermaster coûtera 81 990€ quel que soit le moteur et la finition choisie d’après le configurateur en ligne.

Avant malus…

On parle hélas du prix avant malus puisque pour les particuliers, ce double-cabine donnera droit à la taxe maximale de 60 000€ du malus écologique 2024 à cause de ses rejets de CO2 compris entre 276 et 336g/km. Sans la moindre option, le Quartermaster coûtera donc plus de 140 000€ chez nous une fois le malus écologique déduit.