Le préparateur anglais Mountune cherche un repreneur

Les temps sont durs, non seulement pour les constructeurs, mais encore plus pour les plus petites entreprises. C'est notamment le cas des préparateurs qui doivent déjà faire face à un marché très concurrentiel et à la baisse des prises de commandes.

Pour Mountune (souvenez-vous, nous avions fait l'essai d'une Fiesta ST "Mountune"), le préparateur anglais spécialisé Ford, le risque de faillite est bien là. Son fondateur et patron, David Mountain, a quitté le navire en juillet, et même s'il travaillerait toujours à temps partiel, il n'empêche que Mountune cherche désormais un repreneur.

La situation économique de Mountune relève de l'inconnu, avec un dernier bilan financier datant de 2017 avec plus de 100 000 € de pertes. Sans repreneur, nos confrères d'Autocar annoncent que Mountune pourrait tout simplement être englouti par Ford. Mais on imagine toutefois mal le préparateur vivre aux côtés des modèles ST officiels de Ford en dehors du marché anglais, où Mountune prospère le plus.