Le remplaçant du Mini Countryman bientôt produit en Allemagne

Nouvelle stratégie pour le groupe BMW : la génération à venir du véhicule surélevé au look néorétro Mini Countryman sortira des chaînes allemandes de l'usine de Leipzig. Une première pour la firme d'origine britannique.

Le remplaçant du crossover Mini Countryman embarquera sous son capot des mécaniques thermiques et survoltées. Le géant germanique augmentera donc sur place par la même occasion la cadence de production de ses ensembles électriques e-drive réservés à plusieurs de ses modèles. Le responsable de l'usine Hans-Peter Kemser déclare à ce sujet que : "l'effort des ouvriers de la structure de Leipzig promet un bel avenir. Cette mission d'assembler le Mini Countryman est une étape importante prouvant la confiance du groupe envers nos travailleurs. C'est une excellente nouvelle pour le futur."

Le site de Leipzig incarne le berceau de l'électrification du groupe BMW. La structure a assemblé en effet depuis 2013 plus de 200 000 i3 et i3s. Autres révolutions initiées par ce lieu : les tractions et les monospaces avec l'arrivée du BMW Série 2 Active Tourer.