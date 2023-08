Le salon Auto Moto Classic se tiendra du 8 au 10 septembre à Toulouse

Du 8 au 10 septembre, le parc des expositions de Toulouse accueillera la nouvelle édition du Salon Auto Moto Classic. Près d’un millier de voitures et de motos anciennes seront exposées dans les cinq halls et sur l’esplanade extérieure du MEETT, le parc des expositions de l'agglomération de Haute-Garonne.

Ce salon est l’occasion pour les amoureux d’anciennes de venir à la rencontre de professionnels du secteur qu’ils soient marchands, restaurateurs ou équipementiers. Près de 150 exposants sont attendus.

Parmi les temps forts de ce salon, une exposition baptisée « Stars de pub » réunira les voitures emblématiques qui ont été des stars de la réclame par le passé, des véhicules de la caravane du Tour de France ou encore des égéries pour certaines marques.

L’autre évènement de ce salon, c’est « L’American Day ». Un salon dans le salon qui réunira près de 350 véhicules américains (muscle cars, etc.) les 9 et 10 septembre. Pour ces journées spéciales, le salon accueillera de nombreuses animations, show et concerts avec en Monsieur Loyal, Gerry Blyenberg, présentateur de l'émission "Wheeler Dealers France".

Le salon célèbrera également, à travers des expositions, les anniversaires de la Corvette (70 ans), de la Porsche 911 (60 ans), de la Peugeot 205 (40 ans) sans oublier les 70 ans de la marque Toyota.

L’entrée à la journée est facturée entre 10 € (tarif web) et 13 € sur place pour un adulte.



Enfants de 10 -17 ans : 10,00€

Gratuit pour les enfants de moins de 10 ans