Le Salon de Pékin prend la place du Mondial de Paris

L'épidémie de Covid-19 chamboule le calendrier 2020 des événements automobiles. Trois grands salons internationaux sont carrément tombés à l'eau pour cette année. Il y a d'abord eu Genève, annulé quelques jours avant son ouverture début mars alors que l'épidémie commençait à se développer en Europe.

Puis, ce sont les organisateurs du Salon de Detroit qui ont dû faire une croix sur leur édition 2020, prévue initialement en juin, parce que le lieu d'exposition va être pour plusieurs mois un hôpital de campagne. Enfin, on a appris lundi dernier qu'il n'y aura finalement pas de Mondial de l'Automobile à Paris cet automne, les organisateurs préférant jouer la prudence face aux nombreuses incertitudes, aussi bien sanitaires qu'économiques.

D'autres ont misé sur la reprogrammation. Deux grands shows étaient prévus pour ce mois d'avril : New York et Pékin. Il y a quelques semaines, New York annonçait qu'il décalait son édition 2020 à fin août. Aujourd'hui, c'est au tour de Pékin de dévoiler ses nouvelles dates. Le show aura lieu du 26 septembre au 5 octobre. Il prend donc en partie la place du Mondial de Paris, qui devait ouvrir ses portes au public du 1er au 11 octobre.

Pékin est devenu un rendez-vous important. Si les marques chinoises y sont bien sûr très actives, les constructeurs européens n'hésitent pas à y dévoiler de grosses nouveautés, pas forcément réservées à la Chine. Reste à voir s'ils feront le déplacement cette année. Les budgets de communication vont être sûrement fortement réduits pour faire face à la crise économique du coronavirus.