Le Mondial de l'Auto 2020 à Paris est annulé - Officiel

C'est confirmé : l'édition 2020 du Mondial de l'Automobile n'aura pas lieu. Ou quasiment pas. Les organisateurs ont en effet annoncé dans un communiqué : "Au regard de la gravité de la crise sanitaire sans précédent face à laquelle le secteur automobile, frappé de plein fouet par l’onde de choc économique, joue aujourd’hui sa survie, nous sommes contraints d’annoncer que nous ne serons pas en mesure de maintenir dans sa forme actuelle le Mondial de l’auto à la Porte de Versailles pour son édition 2020".

En clair, la traditionnelle exposition des véhicules, où l'on découvre nouveautés et concepts, ne sera pas proposée. Mais les organisateurs comptent maintenir les événements qui étaient prévus en parallèle. L'idée de départ était en effet de proposer un grand festival de l'automobile aux quatre coins de Paris. Pour l'instant, "les parties Movin’On, Smart City et événements hors-les murs ne sont pas remises en question". Movin'On et Smart City sont consacrés aux nouvelles mobilités.

Les événements hors-les-murs correspondent notamment à des centres d'essais et des démonstrations en dehors de la Porte de Versailles. Les organisateurs pourraient d'ailleurs mettre l'accent sur cela pour remédier à l'annulation de l'expo principale. Ils écrivent dans leur communiqué : "Nous étudions toutes les solutions alternatives en relation étroite avec nos principaux partenaires. La profonde réinvention de l’événement que nous avons initiée, avec notamment une dimension de festival autour de la mobilité innovante, mais aussi un volet BtoB fort, pourrait en offrir l’opportunité. Rien ne sera comme avant, et cette crise doit nous apprendre à être agiles, créatifs et plus que jamais innovants".

L'épidémie de Covid-19 bouleverse le calendrier des événements automobiles 2020. Fin février, le Salon de Genève a été annulé quelques jours seulement avant son ouverture. Ce week-end, ce sont les organisateurs du Salon de Detroit, prévu initialement en juin, qui ont annoncé l'annulation de leur rendez-vous. Du côté de New York, on a pour l'instant annoncé un report, d'avril à fin août.

Les premières annulations ou reports ont découlé de raisons sanitaires. Mais en ce qui concerne le Mondial de Paris, programmé dans six mois, le risque pouvait être une désertion des constructeurs pour des raisons financières. La mise à l'arrêt de l'économie va coûter de l'argent aux constructeurs, qui vont chercher à faire des économies par la suite sur des postes non essentiels, notamment la participation aux salons.