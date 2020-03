États-Unis : le Salon de Detroit 2020 est annulé

Il n'y aura pas de Salon de Detroit cette année. Le show américain devait se dérouler en juin mais le TCF Center, ex-Cobo Center, l'endroit où se tient habituellement cet événement, a été réquisitionné pour devenir pendant plusieurs mois un hôpital de campagne, alors que les États-Unis devraient devenir l'épicentre de l'épidémie de Covid-19. Le nombre de cas s'est récemment envolé à Detroit.

Rod Alberts, patron du Salon de Detroit, a déclaré : "Bien que nous soyons déçus, il n'y a rien de plus important pour nous que la santé, la sécurité et le bien-être des citoyens de Detroit et du Michigan, et nous ferons ce que nous pouvons pour soutenir la lutte de notre communauté contre l'épidémie de coronavirus".

Ce devait être la première édition de Détroit organisée en juin, alors qu'il était de tradition de retrouver ce rendez-vous en janvier. Les organisateurs avaient choisi cette nouvelle date, qu'ils jugeaient plus favorable pour éviter la concurrence d'autres événements. En janvier, Detroit était entré en rivalité avec le CES de Las Vegas ou le Salon de Los Angeles, organisé en décembre. Rendez-vous est donc pris pour un nouveau Detroit en juin 2021.

Detroit s'ajoute à la liste des événements automobiles perturbés par la pandémie. Il y a ainsi eu l'annulation des shows de Genève et Pékin. Le Salon de New York a été reporté d'avril à fin août. Il y aura aussi un report pour le Festival of Speed de Goodwood.