Arrêtez tout ! On sait comment l’Italien Jannik Sinner a réussi à remporter l’Open d’Australie l’année de ses 22 ans, accrochant au passage l’immense Novak Djokovic en demi-finale. Le talent? Il en a énormément, mais ça ne suffit pas. Le travail ? Il en fournit beaucoup à l’entraînement, mais ça n’explique pas tout. Non, le secret, c’est indubitablement cette visite rendue par le numéro 4 mondial au siège de Ferrari au mois de décembre.

Durant celle-ci, il a eu la possibilité de visiter l’usine, de prendre le volant du SUV Purosangue sur la route et, surtout, d’une SF90 pour tourner à Fiorano, sa toute première expérience sur piste, le tout aux côtés du pilote-essayeur maison Raffaele de Simone. "Une explosion atomique!", lancera-t-il à l'issue de ce baptême. Nul doute que ses lectures de trajectoire auront été facilitées par son expérience à ski. Natif du Sud Tyrol, Sinner a même longtemps hésité à embrasser une carrière de skieur : « J’étais dans les deux meilleurs de ma génération mais j’ai choisi le tennis parce que je m’amusais plus », a-t-il expliqué un jour.

Le secret de Jannik Sinner? Sa visite chez Ferrari

A Maranello, le joueur a dit nourrir depuis longtemps une passion pour les voitures et les moteurs : « la première chose qui vient à l’esprit est le son d’une voiture, et le son d’une Ferrari est unique. » Une passion née de son enfance et des Grand Prix qu’il regardait en compagnie de son grand-père. Le problème est qu’avec le succès sportif, regarder une course devient de plus en plus difficile : « si vous êtes en finale le dimanche vous ne pouvez pas voir la course ! »

Rappelons que cette victoire en Australie est historique, puisqu’aucun Italien n’avait remporté de tournoi du grand chelem depuis Adriano Panatta à Roland Garros en 1976, soit 48 ans. Si nous respectons un tel laps de temps en France, cela signifie qu’il faudra encore attendre jusqu’en 2031 avant de voir un successeur à Yannick Noah en grand chelem. Ça va être long.