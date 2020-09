Le Skoda Enyaq déjà sur la route du Tour de France

Pour la 17e année consécutive, Skoda est partenaire officiel du Tour de France. La firme tchèque met à disposition des organisateurs 250 véhicules. Pour elle, la Grande Boucle est une vitrine qui permet de mettre en avant les dernières nouveautés. La flotte 2020 comporte ainsi des exemplaires de la nouvelle Octavia, qui rejoindra les concessions françaises en septembre.

Christian Prudhomme, le patron de l'épreuve, a pour sa part reçu la dernière évolution de la Superb, avec la motorisation hybride rechargeable. Mais aujourd'hui, il a troqué sa berline contre un SUV. Pas n'importe lequel : il s'agit de l'Enyaq, le tout nouveau baroudeur électrique de la firme, qui a été dévoilé hier soir ! Un coup de communication bien calculé par Skoda, qui profite d'ailleurs du report du Tour de France pour montrer l'Enyaq sans camouflage.

Skoda a préparé un Enyaq spécialement pour le Tour, avec l'habituelle peinture rouge de la voiture de tête, un toit en verre, six antennes, des sirènes ou encore un réfrigérateur. Christian Prudhomme peut ainsi être en contact avec les commissaires de course et donner des consignes au peloton depuis le véhicule.

L'Enyaq fait ainsi ses débuts en public sur la cinquième étape du Tour, 183 kilomètres entre Gap et Privas. Il sera de nouveau utilisé le 19 septembre pour le contre-la-montre entre Lure et la Planche des Belles Filles et le 20 septembre pour l'étape finale et la fameuse arrivée sur les Champs-Élysées.