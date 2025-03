Le Tesla bashing s’invite dans Gran Turismo 7

Le « Tesla Bashing » : de quoi s’agit-il ?

Le « Tesla Bashing » fait référence à l’ensemble des critiques, attaques ou comportements négatifs à l’encontre de Tesla (en tant que constructeur auto) ou de ses propriétaires. Il peut se manifester à différents niveaux :

- Attaques verbales et critiques dans les médias ou sur les réseaux sociaux, visant Elon Musk, la marque Tesla ou encore la technologie des véhicules électriques (VE). Les propriétaires étant souvent traités de nazis.

- Vandalisme, détérioration volontaire de voitures Tesla stationnées (égratignures, carrosserie rayée, pneus crevés, bris de vitres, etc.).

- Refus ou obstruction d’accès aux stations de recharge (le « ICEing » aux États-Unis, où des conducteurs de voitures thermiques se garent devant les bornes dédiées aux VE).

- Campagnes de dénigrement en ligne, parfois alimentées par des opposants au concept de VE, ou par des investisseurs ayant des positions « short » sur les actions Tesla (spéculation à la baisse).

- Et bien évidemment, le fameux Tesla Takedown qui aura lieu samedi 29 mars 2025. Mais chacun est libre de choisir ses combats après tout. (lien article Cara à venir par POM)

Mais s’il y a un endroit où le Tesla bashing a été inattendu, c’est bien son incursion dans Gran Turismo 7.

En effet, le jeu permet la création de livrées et chacun peut y aller de son petit délire. On retrouve ainsi de belles reconstitutions historiques, des créations loufoques et, depuis l’incursion de Musk en politique (aux côtés de Trump, ce n’était pas le cas lorsqu’il s’agissait de Biden), des livrées visant à se moquer des Tesla.

On trouve ainsi des mèmes de Musk.

Des variantes saveur 39-45.

Des coverings de flammes.

Et des véhicules dégradés et tagués.

De toutes les manifestations à l’encontre du constructeur, c’est probablement la seule qui ne fait pas de mal. Évidemment, elles sont gratuites à télécharger. Reste un paradoxe : pour les appliquer, il faut avoir acheté virtuellement un Model 3 Performance ou un Model S.

Il y a également des tentatives de camouflage. L’objectif étant de faire ressembler sa Tesla à un autre modèle, comme une Toyota ou une BMW :