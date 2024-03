Le vélo-cargo longtail peut-il remplacer l’automobile ?

Le concept du longtail : qui peut le plus ne peut pas forcément le moins

Le longtail doit son nom à son long empattement et sa partie arrière allongée. Un choix qu’a également fait Rolls-Royce mais pas sur un vélo. Souvent, les roues sont réduites, du moins à l’arrière pour éviter d’avoir un porte-bagage positionné trop haut.

Le moteur est au choix dans le pédalier ou le moyeu de la roue arrière. Roue souvent cachée par des protections pour les jambes du ou des passagers à l’arrière.

Car c’est tout l’intérêt de ce vélo : transporter en sécurité deux enfants. Oui en sécurité car il existe un accessoire qu’il faut évidemment prendre qui crée une cage de métal autour des enfants et leur permet de ne pas tomber.

Les versions non électrifiées existent et ont souvent une transmission adaptée pour faciliter les démarrages.

Modèle utilisé : Trek Fetch +2 (4 999 euros)

Afin de garder une cohérence, le modèle de biporteur était un Trek Fetch +4, le modèle de longtail est un Fetch +2. Ce dernier embarque des roues de 20 pouces ce qui lui permet de garder une longueur équivalente à celle d’un VTT équipé en roue de 29 pouces. L’encombrement lui permet de dormir dans un local à vélo. La largeur n’est pas supérieure au cintre de ce même VTT.

Le modèle d’essai pèse 31 kg et peut transporter une charge de 169 kg maximum, cycliste inclus. Pour l’arrière, nous y avons placé un adulte de 95 kg et certes ça rend le vélo plus lourd, mais au moins il reste dirigeable, à la différence du biporteur.

L’arrière justement était dans une configuration banquette, avec dossier s’il vous plaît et cage de sécurité.

Il est possible de placer deux sièges enfants si besoin pour les plus petits.

Côté motorisation, nous sommes sur du Bosch Performance Line Cargo (ouf !) de 85 Nm et 250W (puissance maximum légale). La transmission repose sur du Shimano Deore et n’a pas montré le moindre souci durant l’essai d’un vélo qui avait déjà quelques kilomètres au compteur.

Le freinage (excellent au passage) repose sur du Tektro Dorado et des étriers à 4 pistons.

Enfin, le vélo est connecté avec un traçage via l’application e-Bike Flow. Trek a choisi d’utiliser votre smartphone comme écran et a placé un support avec charge à induction.

Côté prix, la base du vélo est à 4 999 euros. Il faut ajouter le kit famille toute la partie arrière avec le support, les cache-roues, l’armature en métal et le dossier à 300 euros et les garde-boue à 60 euros. L’air de rien, nous frisons les 6 000 euros.

Les courses : oui mais limités

Notre modèle peut recevoir deux sacoches à l’arrière de 44 litres chacune. En ajoutant une caisse à l’arrière sanglée et un sac à dos, vous arriverez à 100 litres, de quoi emporter un petit caddie.

Côté chargement, le Biporteur offre plus de volume et la voiture fait encore mieux.

Seul avantage : pas de perte de temps à se garer si un emplacement vélo est prévu et la possibilité de monter les sacoches jusque chez soi. Mais dans ce cas, autant fixer un caddie remorque à un vélo classique qu’on emportera directement chez soi.

Verdict : pour les petites courses, pourquoi pas, sinon la voiture.

Le trajet maison-école-bureau

Le gros point fort du cargo longtail est là. Deux enfants sont placés à l’arrière. Il est donc passible du label « réarmement démographique » par le gouvernement.

Plaisanteries mises à part, son rayon d’action est assez phénoménal. Le matin, il permet de ne pas avoir à se garer avant de rejoindre l’école. Le longtail vous emmène jusqu’à la grille. D’ailleurs, son succès auprès des parents est impressionnant et il permet d’engager la conversation entre deux parents célibataires par exemple.

Notre modèle d’essai embarque un moteur Bosch CX Cargo qui lui permet d’atteindre les 25 km/h sans trop d’effort en mode turbo. Malheureusement, le rayon d’action avec une seule charge est limité à 37 km d’après nos tests en conditions réelles (plusieurs parcours plats et avec dénivelés, chargé de 50 kg à l’arrière, soit le poids de deux enfants). Cela dit, cela permettra de déposer les enfants, d’aller sur son lieu de travail puis de rentrer les récupérer.

Évidemment, si vous avez trois enfants, ça ne fonctionne plus.

Verdict (si l’ensemble des établissements est dans un périmètre de 20 km avec du trafic pour vous rendre à votre lieu de travail) : le vélo-cargo longtail.

Se rendre chez des amis ou la famille

Étrangement, cet aspect est rarement pris en considération par les ayatollahs du vélo. Pour eux, le vélo sert tout le temps, partout, sur des distances courtes. Dans ce cas précis, clairement, non. Jamais. Déjà parce qu’avec deux enfants et deux adultes, il faut 2 vélos mais ce n’est qu’un détail.

SI vous prenez un vélo de 30 kg pour transporter deux enfants, c’est qu’ils sont jeunes. Donc quand vous sortez avec eux, c’est un déménagement. Donc se rendre chez des amis ou de la famille, c’est trimbaler avec soi une flopée de choses. À partir de là, le coffre d’une voiture est tout de même plus pratique.

Mais la raison principale est que vous ne rentrerez pas chez vous, avec vos enfants, tard le soir.

Il y a toujours les transports en commun en métropoles qui offrent confort et éducation sur les réalités du monde.

Verdict : la voiture, toujours.

Déménagement

Bon, c’est clairement le point un peu agaçant. Déménager, la déchetterie, autant de situations plutôt rares si votre métier ne vous y contraint pas. Les cyclistes s’amusent de la fameuse armoire normande de la grand-mère à transporter (visiblement l’humour est le propre de chacun). C’est un argument qui revient souvent parmi les antivélos.

Dans la réalité, vous allez louer un utilitaire pour quelques dizaines d’euros et le tour est joué. Si vraiment il faut transporter des choses et que votre voiture le permet (break, gros SUV, ludospaces), alors ce sera la voiture.

Autant le cargo biporteur pouvait être utile (choses fragiles, rapidité sur des petites distances), autant le longtail ne sert strictement à rien dans cette situation.

Verdict : la voiture.

Le coût réel

Ah oui, niveau consommation, les 500 Wh coûtent 0,12€ en heures pleines. À raison d’une charge par jour (ou 340 recharges) ça fait 41 euros d’électricité si vous rechargez chez vous systématiquement. Mais ce serait trop simple et il faut compter sur le changement de batterie après environ 3 ans, soit 564 euros tout de même. Il n’y a pas de petits profits dans le monde du vélo. Sur 3 ans, vous aurez donc dépensé, en ajoutant 100 euros d’entretien annuel, 987 euros.

Si vous ajoutez les 6 000 euros du vélo (hors aides de la région qui peuvent atteindre 1 500 euros sur ce genre de modèle), cela fait environ 2 300 euros par an, pendant 3 ans.

Puis 300 euros par an, le vélo vous appartenant.

Cette approche du coût fait évidemment écho aux LOA et LLD de 3 ans en automobile et permet de mettre un peu plus les choses en perspective.

L’avis des enfants

Encore mieux que le cargo biporteur, encore mieux que la voiture, le longtail ! Les enfants adorent. Même s’il fait froid, ça passe (il faut les couvrir correctement tout de même, n’exagérons pas). Il n’y a rien de plus « plaisant » d’après les retours.

Verdict : le cargo longtail

L'avis du rédacteur

Il y a de quoi être partagé : ce type de vélo servira maximum 10 ans avant que plus aucun de vos enfants ne souhaite monter derrière vous. Ce qui pour les 6 000 euros demandés (hors remplacement de la batterie) est discutable.

Car sans avoir plusieurs enfants, le longtail n’a plus d’intérêt du tout. Par conséquent, investir autant pour un engin dont l’usage est si spécifique est discutable.

Néanmoins, le vélo est utilisable par la suite, même sans personne derrière. Il a beau être ce que certains commentateurs d’articles appellent un « vélo de feignasse », il reste bien pratique pour se déplacer au quotidien. Il fait d’ailleurs parfaitement écho à un article toujours d’actualité malgré ses 4 ans.

Autre chose : le longtail fait la joie des enfants. Le trajet pour se rendre sur son lieu de travail ou à l’école compte. Les bouchons, la galère pour se garer, autant d’éléments qui plaisent moins que de rouler tranquillement. C’est un petit côté fun (même quand il pleut) et ça crée une routine.

Puis le longtail a des avantages face à un biporteur : moins encombrant sur les voies cyclables, plus maniable, plus facile à garer.

Reste un point qui est discutable : le prix. Certes la structure se doit de résister, au risque de faire comme Babboe, mais le coût est ici lié principalement à celui du moteur et du système électrique. La bonne nouvelle étant qu’il existe des versions pour « les vrais » comme nous pouvons le lire dans les commentaires.

Pour faire simple : si son usage ne le destine qu’au déplacement et bien que le coût à l’achat soit élevé, le vélo-cargo longtail est le meilleur véhicule de déplacement urbain familial pour les trajets du quotidien. Mais, encore une fois, il ne remplace pas une voiture à 100 %.