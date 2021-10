Le confinement a donné des envies de liberté à nombre de Français. L’intérêt pour les véhicules dit « de loisirs », permettant de s’évader un week-end, une semaine, ou plus longtemps avec sa maison sur le dos comme un escargot ne se dément pas depuis plusieurs mois.

Comme nous l’indique Simon Briend, Responsable de la gamme loisirs pour Volkswagen, en 2018 la marque vendait sur notre territoire environ 1 200 exemplaires de ce type de véhicule. Un nombre qui est depuis monté à jusqu’à 1 800 unités. Et la demande ne semble pas faiblir.

dailymotion Le Volkswagen California Festival a le van en poupe (reportage vidéo)

Sans doute cela a-t-il joué dans l’organisation cette réunion de passionnés. Mais il ne faut pas oublier qu’en Allemagne, ce type de rassemblement se fait de longue date. Nous avions ainsi déjà découvert le Bulli Festival qui regroupe des centaines de « Bulli » de toutes générations. Ici, il n’était pas question de faire un concours du plus grand nombre de participants. Cependant les organisateurs attendaient jusqu’à 300 vans et 800 personnes pour l’événement.

Pour Volkswagen, c’était bien entendu l’opportunité de montrer la sixième génération déjà bien connue de son California, également en version Grand California. On pouvait noter la présence du plus récent Caddy California.

Ce « bébé T6 » comporte le strict nécessaire pour les virées improvisées avec une couchette 2 places, une kitchenette disposant d’un feu à gaz, ou un rangement pour table et chaises. Et le tout toujours sans malus, ce véhicule entrant dans la catégorie des VASP, (véhicule automoteur spécialisé).

Au-delà de la soirée barbecue et du concert que se doit d’avoir tout rassemblement d'envergure, ce California Festival était aussi pour les propriétaires un moment de partage et de rencontres. Les anciens amis partent à la rencontre de nouvelles connaissances, on découvre de vans aux aménagements personnalisés, et chaque véhicule a son histoire que les utilisateurs sont toujours heureux de raconter. Si les vans permettent de se retrouver seul dans la nature, c’est finalement dans les instants de partage qu’ils prennent toute leur valeur.