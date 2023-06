Le Volkswagen ID.Buzz déjà corrompu par le tuning

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le Volkswagen ID.Buzz plaît au grand public. Quand on passe dans la rue au volant du nouveau van électrique allemand, on constate des réactions habituellement réservées aux sportives les plus extravagantes du marché. Avec sa finition bi-ton et son design de Volkswagen Combi du futur, il possède une image à la pointe.

Il n’y a donc rien d’illogique à voir les préparateurs automobiles s’emparer de l’engin. Ce sont les Allemands d’Irmscher qui révèlent en premier la teneur des modifications appliquées sur l’utilitaire électrique, avec une première série d’images virtuelles montrant un ID.Buzz à la présentation beaucoup plus agressive. Il gagne des jupes latérales, des boucliers plus généreux et des jantes qui n’ont plus rien de celles du gentil Combi bucolique. On retrouve aussi le logo d’Imrscher à la place du badge Volkswagen sur la calandre. Et sous le capot ? Rien de nouveau à ce niveau-là : l’ID.Buzz revu par Irmscher conserve les motorisations de la gamme normale.

Des nouveautés dans la gamme de l’ID.Buzz

Rappelons que le Volkswagen ID.Buzz vient de gagner une nouvelle déclinaison « châssis long » pouvant s’équiper d’une batterie plus grosse et d’une motorisation plus puissante. Il développera jusqu’à 340 chevaux dans sa version GTX, qui sera donc plus performante que cet ID.Buzz Imrscher qui revendique lui 204 chevaux comme l’ID.Buzz normal.