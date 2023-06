Volkswagen ID.Buzz LWB (2023) : 25 centimètres qui font une grosse différence

Comme prévu, Volkswagen lève le voile sur la version longue de son ID.Buzz. Auteur d’un bon démarrage commercial, le van électrique allemand s’allonge de 25 centimètres pour atteindre les 4,96 mètres, exactement comme la berline ID.7 récemment présentée par la marque de Wolfsburg. Sans doute pas une coïncidence car les deux véhicules partagent d’autres similitudes techniques, en plus de reposer sur la plateforme MEB commune à tous les modèles compacts et familiaux électriques du groupe Volkswagen (à l’exception des véhicules de grand prestige).

Côté style en tout cas, aucune surprise : vous prenez un ID.Buzz, vous lui ajoutez 25 centimètres en longueur (bénéficiant exclusivement à l’empattement) et vous obtenez l’ID.Buzz LWB. Même remarque à l’intérieur avec un design identique mais une modularité très supérieure, puisque l’engin laisse le choix entre une configuration 2-3 à grand coffre, 2-2-2 à sièges individuels au rang 2 ou 2-3-2. Un grand toit vitré panoramique de 1,5 m2 de surface fait aussi son apparition et l’interface numérique de bord bénéfice d’améliorations logicielles.

Deux tailles de batteries et des moteurs plus puissants en haut de gamme

De série, l’ID.Buzz embarque les mêmes batteries de 77 kWh que tous les autres modèles électriques du groupe Volkswagen reposant sur la plateforme MEB. Mais au lieu des 204 chevaux de l’ID.Buzz « court », le constructeur annonce la présence du nouveau moteur arrière de 286 chevaux (inauguré par la berline ID.7 et récupéré par le Cupra Tavascan). Ce moteur pourra se connecter à des batteries de 86 kWh net (les mêmes que l’ID.7 haut de gamme) grâce au châssis plus long. Dès 2024, une version GTX de 339 chevaux bimoteur équipé de la même mécanique que le Cupra Tavascan renforcera le catalogue. Notons que le couple maximum annoncé du moteur de 286 chevaux est de 560 Nm au lieu de 545 Nm sur l’ID.7 et que le communiqué parle tantôt de « 85 kWh net », tantôt de « 86 kWh ». La capacité brute de cette grosse batterie est en tout cas de 91 kWh. Avec le moteur de 286 chevaux, l’iD.Buzz LWB abat le 0 à 100 km/h en 7,9 secondes et pourra filer à 160 km/h au lieu de 145 km/h pour la version courte.

Et l’autonomie maximale ? Pour l’instant, on ne la connaît pas. Ni le prix, qui risque fort d’atteindre de nouveaux sommets sachant que l’ID.Buzz « court » coûte déjà 59 450€ sans option. Parions sur une addition au niveau des 70 000€ avec les grosses batteries optionnelles et plus encore pour la déclinaison GTX.