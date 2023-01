Volkswagen va lancer un ID.Buzz GTX de 340 chevaux

Il y a quelques semaines, nous vous parlions de la future version longue du Volkswagen ID.Buzz, qui s’équipera de gigantesques batteries d’une capacité de 111 kWh. Nous apprenions aussi que le constructeur allemand prévoit de lui donner une variante GTX sportive, comme pour ses SUV ID.4 et ID.5.

D’après les journalistes anglais d’Autocar, qui ont pu s’entretenir avec le patron du département recherches & développement de Volkswagen Kai Gruenitz dans le cadre de l’élection de la voiture européenne de l’année, cette future variante GTX de l’ID.Buzz sera le modèle le plus puissant de la gamme Volkswagen : il leur a lâché le chiffre de 335 chevaux hp, soit environ 340 chevaux DIN. Le van bénéficiera donc d’une mécanique plus véloce que celle des ID.4 et ID.5 GTX, « bloqués » à 299 chevaux comme leurs cousins les Skoda Enyaq iV RS et Audi Q4 e-tron 50.

25 centimètres de plus en version longue

Kai Gruenitz explique également que la version longue de l’iD.Buzz mesurera 25 centimètres de plus que la variante normale. Son intérieur offrira sept places, avec des « captain chairs » qui pourront être retournés à 180 degrés comme dans un van aménagé. On a un peu de mal à voir l’intérêt d’une version GTX sportive d’un van et il sera intéressant de savoir si cette version GTX sera disponible dans les deux longueurs de carrosserie. Enfin, Volkswagen pourrait également lancer une version « California » de l’ID.Buzz d’ici 2025, aménagée à la façon de la version thermique actuelle du Transporter.