VW ID.Buzz GTX : 7 places et des batteries énormes

Depuis quelques jours, Volkswagen commercialise un van 100% électrique au sein de sa gamme. Après les ID.3, ID.4 et autres ID.5, l'ID.Buzz joue en effet le rôle du descendant spirituel du mythique Combi dans une inédite version à zéro émissions. Proposé à partir de 56 990€, cet ID.Buzz n'est déjà pas donné avec sa longueur de 4,71 mètres, son habitacle à cinq places, ses 204 chevaux et ses batteries de 77 kWh.

Mais le constructeur prévoit d'ajouter bientôt une variante à la fois plus longue, plus puissante et plus généreuse en taille de batterie. La division « utilitaires » de la marque de Wolfsburg vient d'en dire un peu plus à ce sujet, avec quelques détails intéressants glissés à l'occasion d'une présentation. Dans l'une des images montrées, on voit le profil rallongé de cette future version XXL du van. On y voit aussi un badge « AWD » faisant référence à sa transmission intégrale, sachant que le modèle court actuel se contente de roues arrière motrices. Un autre croquis illustre par ailleurs la configuration à sept places de l'habitacle.

Grosses batteries et version GTX

Ce n'est pas tout : Volkswagen évoque également des batteries d'une capacité maximale portée à 111 kWh, un chiffre énorme qui dépasserait celle d'une limousine Mercedes EQS ou du gros SUV BMW iX (avec une autonomie forcément en hausse par rapport aux 419 km inscrits sur la fiche technique de l'ID.Buzz actuel). Sur une troisième image, on aperçoit enfin un badge « GTX » sur le volant annonçant l'arrivée d'une variante du même genre que les ID.4 et ID.5 GTX à la vocation sportive. L'ID. Buzz GTX se la jouera-t-il un peu « Opel Zafira OPC » dans l'ère des véhicules électriques ?