Plus que quelques heures avant de découvrir le Volkswagen ID.Buzz dans sa version longue. Une version qui s’annonce plus pratique pour deux raisons : d’abord parce que son habitacle offrira enfin sept places, une configuration impossible à obtenir sur l’ID.Buzz actuel malgré ses 4,71 mètres de long et ses près de deux mètres en largeur comme en longueur. Ensuite, parce qu’il utilisera des batteries plus grosses que les accumulateurs de 77 kWh utilisés par son « petit frère ». Un équipement qui lui permettra de parcourir de plus longues distances sans avoir à recharger, lui qui oblige à s’arrêter tous les 200 kilomètres au maximum à vitesse autoroutière à cause de son aérodynamisme de camion.

Première image du "grand" Volkswagen ID.Buzz

On le sait, ce « grand » Volkswagen ID.Buzz sera officiellement dévoilé le 2 juin prochain à l’occasion d’une petite fête au bord de l’océan en Californie. Un lieu choisi non seulement parce qu’il cadre très bien avec l’image de ce van au physique hors normes, mais aussi parce qu’il servira au lancement de l’ID.Buzz aux Etats-Unis qui ne sera commercialisé que dans cette nouvelle version longue dans le pays. En attendant cette présentation, voilà ci-dessus une première image de la bête qui ne révèle absolument rien puisqu’on la voit de face et dans l’obscurité.

Jusqu’à 340 chevaux

Rappelons que ce « grand » ID.Buzz développera 340 chevaux dans sa version GTX, une puissance identique à celle du Cupra Tavascan. Allez, plus que quelques heures à attendre avant de tout savoir sur ce van électrique qui coûtera très cher : rappelons que l’ID.Buzz « court » démarre à 59 450€.