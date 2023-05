Volkswagen dévoilera l'ID.Buzz rallongé le 2 juin prochain

Apprécié pour son look extravagant encore plus que pour ses capacités utilitaires, le nouveau Volkswagen ID.Buzz a réalisé un très bon démarrage commercial. L’arrivée d’une version longue de ce van électrique va probablement aider à son succès, avec un habitacle enfin capable d’accueillir sept occupants et une batterie encore plus grosse que les 77 kWh du modèle actuel.

On sait quand le nouveau ID.Buzz « châssis long » sera dévoilé : ça se passera le 2 juin prochain dans un cadre taillé pour surfer sur l’image du Combi dont il s’inspire, près d’une plage californienne à Huntington Beach. Le constructeur allemand créera pour l’occasion le « Volkswagen Bus Day », un jour de célébration du Combi et de tous les vans qui l’ont suivi dans l’histoire. Outre l’image de la Californie particulièrement compatible avec l’ID.Buzz, l’endroit tombe à pic puisque la version longue de l’auto sera la seule version proposée au catalogue aux Etats-Unis.

86 kWh de capacité batterie ?

Il y a quelques semaines, nous apprenions que ce Volkswagen ID.Buzz « châssis long » proposera une version GTX développant 340 chevaux. Il y a fort à parier qu’il reprenne le groupe motopropulseur du récent Cupra Tavascan, développant lui aussi 340 chevaux dans sa version haut de gamme. Quant aux batteries, elles pourraient être identiques à celles de la Volkswagen ID.7 Pro S (86 kWh). A moins que Volkswagen n’ose y installer les gigantesques accumulateurs de l’Audi Q8 e-tron pour augmenter l’autonomie au maximum ? Pas sûr que ces batteries-là soient compatibles avec la plateforme MEB. Rendez-vous au début du mois prochain pour tout savoir sur l’auto.