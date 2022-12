Le Volkswagen Taigo arrive en occasion : laissez-vous tenter

Volkswagen a fait du SUV une de ses spécialités. Après le T-Roc lancé en 2017 et le T-Cross l’année suivante, la marque a commercialisé le Taigo en octobre 2021. Trois offres avec seulement 16 cm d’écart en longueur, quel est l’intérêt ? L’approche ne doit pas s’effectuer d’une façon si pragmatique. C’est davantage par leur look que ces modèles se distinguent, surtout le dernier. Le Taigo, également vendu au Brésil sous le nom de Nivus, est plus bas et profite d’une lunette arrière particulièrement inclinée. Il veut séduire par son aspect dynamique et moins « utilitaire ». Il revendique même l’appellation « SUV-coupé ».

En plus d’être affublé d’un look plus sympa que ses frères citadins, le Taigo est aussi le plus long (4,27 m), laissant présager une belle habitabilité. C’est le cas puisqu’il sait accueillir dignement ses hôtes. Le coffre n’est pas en reste non plus avec une capacité allant de 438 à 1 295 litres. Quant au conducteur, il ne devrait pas être dépaysé puisque la planche de bord est reprise de celle de la Polo. L’assemblage et la qualité des matériaux employés sont d’un bon niveau, et l’ensemble apparaît technologique grâce aux écrans (compteurs numériques de 8 ou 10,25 pouces et écran multimédia de 8 ou 9,2 pouces). Globalement, le Taigo est un modèle bien équipé.

Sous le capot, Volkswagen a banni le diesel et ne propose pas d’hybridation. Il faut alors se contenter des blocs à essence TSI de 95, 110 et 150 ch. A noter que seul le dernier profite de quatre cylindres. La boîte automatique DSG est proposée, mais si vous souhaitez un moteur diesel ou la transmission à quatre roues motrices 4Motion, il faut s’orienter vers le T-Roc. L’entrée de gamme de 95 ch, associée à une boîte à cinq rapports, paraît un peu juste. Pour un minimum de polyvalence et d’allant sur route, le bloc de 110 ch est plus indiqué.

Sur la route, le Taigo est plutôt confortable, mais il faut éviter les roues de trop grand diamètre (17 pouces et plus). Le comportement routier, neutre, s’avère rassurant.

Volkswagen Taigo d’occasion : les filières d’approvisionnement

Malgré son jeune âge, le Taigo est assez répandu en seconde main. Les concessionnaires représentent la grande majorité des vendeurs, mais quelques multimarques le proposent également. En revanche, les particuliers sont encore rares. Le site internet dédié aux véhicules du groupe Volkswagen, DasWeltAuto, rassemble une grande partie de l’offre. Les autres sites spécialisés que sont La Centrale et le bon coin comptent plusieurs centaines d’annonces.