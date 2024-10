Leasing social et bonus: encore 2 mois pour profiter des conditions optimales, car ensuite...

La bonne nouvelle pour commencer : les immatriculations de voitures électriques et à faibles émissions de CO2 suivent une courbe ascendante en France depuis le début de l’année. La moyenne pour les voitures neuves immatriculées de janvier à septembre s’établit à 94,2 g de CO2/km, contre 97,5 g en 2023. Quant aux voitures électriques, elles représentent le même volume d’immatriculation qu’en 2023 (17%) malgré un marché global en légère baisse. Les efforts commencent à payer, mais tout ceci représente un coût de plus en plus démesuré pour les pouvoirs publics.

Selon Les Echos, le montant cumulé du bonus écologique, du leasing social et de la prime à la conversion pourrait dépasser de 400 millions le budget initialement évalué, lequel atteindrait 1,9 milliard. C’est le succès populaire du leasing social qui aurait fait notamment exploser la facture, avec 50 000 commandes au lieu des 20 000 prévues au départ. Chaque dossier revenant à 13 000 euros aux pouvoirs publics, cela représente un montant total de 650 millions d’euros.

A la recherche d’économies à tout prix, le gouvernement envisage de limiter le budget "verdissement du parc auto" à 1 milliard en 2025, voire beaucoup moins. Une source anonyme confie ainsi aux Echos que "compte tenu du dépassement estimé cette année, qui viendrait en réduction du budget 2025, et de la part qui pourrait être imputée à cette enveloppe sur les 5 milliards d'économies supplémentaires à trouver dans les ministères, c'est plutôt 450 millions d'euros qui resteront pour le verdissement du parc."

Pour réduire les dépenses, les possibilités sont finalement assez réduites. La première consisterait à réduire le nombre de modèles pouvant bénéficier du leasing social, selon des critères qui restent à déterminer. Serait aussi envisagée le transfert de la prime à la conversion aux collectivités locales ayant mis en place une Zone à faibles émissions mobilités (ZFE-m), tandis que le montant du bonus (4000 €) serait abaissé et son versement réservé aux ménages les moins aisés. Bref, il reste un peu plus de deux mois pour acquérir une électrique dans les conditions avantageuses actuelles. C’était d’ailleurs exactement le sens des propos de Xavier Chardon, patron du groupe Volkswagen France, lors de l’interview qu’il a accordée à Caradisiac à l’occasion du Mondial de l’automobile.