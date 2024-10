Contrairement à nombre de ses confrères, le patron des marques du groupe Volkswagen en France préfère voir le verre du bonus français à moitié plein, même s’il va baisser. « On a la chance d’en avoir un, ce qui est de plus en plus rare en Europe. Nous sommes dans un écosystème cohérent, même si le bonus devrait vraisemblablement baisser » reconnaît Xavier Chardon.

dailymotion Xavier Chardon, président du groupe Volkswagen en France : « Achetez une électrique maintenant pour profiter du bonus actuel»

Cette baisse attendue l’incite à lancer un message à ses futurs clients : « c’est le moment d’acheter une voiture électrique » pour profiter de cette aide avant la fin de l’année". Acheter un modèle du groupe évidemment. Et pour les présenter, le président de VW France n’hésite pas à user de la publicité comparative. « L’ID3 ? Elle est au prix d’une R5 pour un segment supérieur. Le Skoda Elroq ? C’est un Scenic au tarif d’une R4 ».

Le prix de la Volkswagen ID3 est revu à la baisse et celui de l’Elroq, à moins de 30 000 euros est particulièrement agressif. Une politique de tarifs à même de répondre à un contexte compliqué ? « Nous devons nous adapter. En quelques années, on a perdu 2 millions de voitures en Europe, et 500 000 pour le groupe Volkswagen ».

"Il faut remonter nos manches face aux Chinois"

Cette adaptation doit passer par une meilleure compétitivité, surtout en Allemagne. Mais en revanche, pour Xavier Chardon, cette adaptation ne passe pas par le protectionnisme dont l’Europe veut user envers la Chine. « Nous sommes contre les règles qui ne sont pas équitables. On doit remonter nos manches et affronter les Chinois, comme on l’a fait, et réussi, avec les Japonais et les Coréens ».

Un calumet de la paix entre Volkswagen et la Chine pour éviter une vengeance de Pékin envers les voitures du groupe importées là-bas ? « Je ne vends pas de cognac » sourit le patron du groupe dans l’hexagone. Tout en ajoutant que 40% des ventes de la galaxie Volkswagen sont réalisées en Chine.