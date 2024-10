Le Skoda Elroq, moins cher qu'une R5, au Mondial de l'auto

Jusqu’à présent, Skoda ne disposait à son catalogue que d’un seul modèle électrique, l’Enyaq, plutôt bien né. Le Tchèque renforce son offre avec l’Elroq. Un SUV compact électrique qui se place entre l’Enyaq et le petit Epiq qui débarquera l’an prochain.

Cet Elroq est en quelque sorte la version électrique du Karoq. Mais chez Skoda, on a décidé de le rebaptiser car la politique maison consiste à séparer le thermique de l’électrique et qu’en prime il inaugure un nouveau design.

Ce nouveau style, que l’on devrait retrouver sur les futurs modèles de la marque, laisse apparaître un bandeau de plastique noir avec aux extrémités des feux très fins équipés de la technologie Matrix Led que l’on nous promet 15% plus efficaces que les précédents. Ce nouveau design est sobre, moderne et de l’avis général plaisant à l’œil. La partie arrière ajoute des arêtes plus acérées.

Ce qui ne change pas chez Skoda, et c’est heureux, c’est l’habitabilité à bord. Grâce à un empattement de 2,76m, les passagers arrière sont royalement traités et bénéficient d’un coffre de 470 l pour caser leurs affaires. Une malle plus grande que celle du Peugeot e 3008, son concurrent. Dans son coffre se cache une astuce Skoda. Un simple filet caché sous le cache-bagage destiné à recevoir les câbles de recharge. Il vient en complément du parapluie dans la portière, du gratte vitre dans la trappe à essence ou encore du bac amovible situé entre les sièges avant et arrière.

La planche de bord est héritée de l'Enyaq avec toujours, malheureusement, un trop petit écran devant le conducteur. On retrouve le grand écran central de 13 pouces, plutôt réactif et relayé par des boutons physiques situés sous la dalle.

Si cet Elroq innove, ses mécaniques sont connues. La plateforme est la classique MEB qui sévit sur toutes les électriques du groupe Volkswagen. Trois types de batteries sont proposés. La plus petite, de 55 kWh développe 170ch. Le modèle intermédiaire propose des cellules de 63 kWh et 204 ch. Quant à la plus puissante, elle offre 82 kWh et 285 ch. L’autonomie du petit modèle s’établit à 370 km, et celle de la batterie la plus puissante à 560 km. Skoda précise que, la recharge entre 10 et 80% sera possible en 28 mn seulement en supportant jusqu’à 175 kw. Avec les batteries plus petites, ce temps de recharge est même abaissé à 25 mn.

L'instant Caradisiac : moins cher qu'une Renault 5

Les tarifs de lancement sont attractifs et démontrent une volonté de Skoda de renouer avec des prix bas. Le prix de départ a été annoncé à 33 300 euros hors bonus pour le modèle à petite autonomie soit moins cher que la nouvelle R5.